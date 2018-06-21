Times: Sığınmacı oyları seçim sonuçlarını Erdoğan lehine etkileyebilir

İngiliz Times gazetesi, 24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle ilgili haberinde, vatandaşlık hakkı verilen Suriyeli göçmenlerin oylarının seçimleri Erdoğan'ın lehine etkileyebileceğini yazıyor.

Hannah Lucinda Smith imzalı haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk vatandaşlığı verilen on binlerce mültecinin hafta sonunda yapılacak seçimlerde oylarını almayı umuyor" deniyor.

Başbakan Binali Yıldırım hafta başında, "Vatandaşlık hakkı kazanan 30 bin Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak" demişti.

Gazeteye konuşan Suriyeli göçmen Murat Zeki de bu kişilerden biri.

"Murat Zeki Pazar günü oy pusulasını sandığa attığında, bu özgür seçimlere en yakın deneyimi olacak" ifadesinin kullanıldığı haber şöyle devam ediyor:

"Yine de kime oy vereceği konusunda çok az seçeneği varmış gibi hissediyor."

Habere göre, muhalefetteki partiler Suriyeli göçmenlere yönelik sert bir politika yürüttüklerinden pek çoğu tek bir seçenekleri varmış gibi hissediyor.

Murat Zeki, "AKP'ye ve cumhurbaşkanlığı için Erdoğan'a oy vermeye karar verdim" diyor.

35 yaşındaki Zeki Türkiye vatandaşlığına geçen yıl geçmiş, ancak Türkiye ile çok fazla bağ kuramadığını söylüyor.

Eğitimli, liberal görüşlere sahip ve ateist.

Gazete bu nedenle kendisi için "Cumhurbaşkanının tipik destekçi profiline uymuyor" yorumunu yapıyor.

Zeki şöyle devam ediyor:

"Erdoğan'ın yaptığı pek çok şeyi doğru bulmuyorum, özellikle de özgürlüklerin kısıtlanmasını ve dinin bilimin yerine konmasını."

Ancak yine de muhalefet partilerin kazanmasından korkuyor.

Haberde hem CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin hem de İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'in Suriyeli göçmenleri ülkelerine geri yollamayı planladıkları belirtiliyor.

Erdoğan'ın ise göçmenleri ülkeye kabul ettiği için kurtarıcı olarak görüldüğü, ancak konuyla ilgili duruşunun değişmekte olduğuna dair işaretler olduğu da kaydediliyor.

Zeki, ordudan ayrıldığı için Suriye'ye geri dönmek istemiyor.

Yeni ülkesinde ise kime oy vereceğini gizliyor.

"Türk arkadaşlarımın hiçbirine kime oy vereceğimi söylemedim" diyor.