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Times: Sarıgül, Erdoğan'a ölümcül bir darbe vurup, çöküşüne yol açacak

Times gazetesi İstanbul’daki seçim yarışı için, 'Zor durumdaki Erdoğan'a ölümcül bir darbe vurmaya çalışan Sarıgül, İstanbul'un Erdoğan'ın çöküşüne yol açacağını savunuyor' dedi

24 Mart 2014 14:03

Türkiye'deki yerel seçim öncesi İstanbul’da CHP ve AKP arasındaki rekabet , İngiliz Times gazetesinde yer aldı. Times gazetesi, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Sarıgül’ün Başbakan Tayyip Erdoğan'ı, yolsuzluk iddialarına karşı kendini korumak için "halka yalan söylemekle" suçladığına dikkat çekerek "Zor durumdaki Erdoğan'a ölümcül bir darbe vurmaya çalışan Sarıgül, Erdoğan'ı siyaset sahnesine çıkaran İstanbul'un Erdoğan'ın çöküşüne yol açacağını savunuyor" ifadelerini kullandı.

Times gazetesi, Mustafa Sarıgül ile ilgili haberinde "Sarıgül, 'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Geçmişte bu böyle oldu, şimdi de böyle olacak' dedi. İçine düştüğü yolsuzluk skandalından sonra otokratik bir yönetime kaymakla suçlanan Erdoğan yerel seçimleri hükümeti için bir referandum olarak görüyor" diye yazıyor.

BBC Türkçe’de yer alan haberde şu ayrıntılara da yer veriliyor:

"Mustafa Sarıgül 'Erdoğan Türkiye'yi demokrasiden uzaklaştırıyor. Kendi halkına yalan söylüyor. Kendi halkına zulmediyor. Ülkesini korumak için değil, kendini korumak için' diyor. Bir zamanlar Erdoğan'ın belediye başkanlığı yaptığı, Türkiye genelindeki seçmenlerin beşte birini barındıran İstanbul, tüm taraflar için ana savaş alanı olarak görülüyor. Anketler, başa baş bir mücadeleye işaret ediyor. Geçen hafta yayımlanan bir ankete göre Sarıgül, AKP'nin adayı, şimdiki Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın beş puan gerisinde. Bu tarihten sonra Erdoğan Twitter'ı yasakladı ve büyük uluslararası tepkilere hedef oldu. Birçok kişi seçimlerden önce yeni iddiaların ortaya atılmasını bekliyor."

Times'in haberine göre, Mustafa Sarıgül, bunun adil bir yarış olmadığını, Başbakan'ın iktidarın tüm kaynaklarını kullandığını söylüyor.

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