Times: Rusya, Suriye'de uçuşa yasak bölgeyi önlemek istiyor

İngiliz Times gazetesi bugünkü başyazısında, Rusya'nın bir savaş uçağının Türkiye tarafından düşürülmesi sonrası Suriye'nin Lazkiye kenti dışındaki üssüne S-400 füzeleri gönderme kararını değerlendirdi. Gazete, "Moskova, Türklerin uçuşa yasak bölge rüyasının hayata geçmesini önlemek istiyor" yorumunda bulundu.

Times gazetesinin başyazısının başlığı, "Uçurumun eşiğinde".

Gazete son gelişmelerin Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana NATO ile Rusya'yı ilk kez karşı karşıya getirebileceğini, iki tarafın da birbirleri yerine IŞİD'le savaşmayı öğrenmesi gerektiğini belirtiyor.

Times'a göre krizin merkezinde "Rusya ile müşterisi diktatör Beşar Esad arasındaki zehirli ilişki" var. Başyazıdan bazı satırlar şöyle:

"Rusya lideri, IŞİD'e karşı savaşıyor numarası yaparken, esasında Esad rejiminin muhaliflerini bombalıyor. Temel kaygısı, IŞİD yenildiğinde, örgütün boşluğunu diğer muhalif grupların doldurması ve bu grupların Esad'ın güçlü olduğu bölgeye saldırmaları. Rusya, Türkmen Tugayı'nı bombalıyor çünkü onu Esad'ı devirmekte kararlı olan Türkiye'nin kuklası olarak görüyor. Oysa Türkmenler hiçbir zaman Esad güçleri için ciddi bir tehdit oluşturmadı. Siyasi bir tavır için eziliyorlar."

"Rusya, NATO'yu sınıyor"

Times, Rusya'nın Türk hava sahasını ihlal ederek esasında NATO'nun hava savuna sistemlerini sınadığı görüşünde.

Gazete bu noktada Moskova'nın IŞİD'e yönelik hava saldırıları için NATO ile ortak bir komuta merkezi oluşturulması önerisine de şüpheyle yaklaşıyor, "Rusya'nın temel hedefi Esad'ı iktidarda tutmak" diyor.

Başyazı şu satırlarla noktalanıyor:

"Moskova, savaş uçağının Salı günü düşürülmesinin ardından Lazkiye dışındaki üssüne karadan havaya atılan yeni füzeler göndereceğini açıkladı. Bu cihatçıları yenilgiye uğratma yolunda atılmış bir adım değil. Zira IŞİD'in, düşürülecek uçağı yok. Moskova daha ziyade Türklerin uçuşa yasak bölge rüyasının hayata geçmesini önlemek istiyor. Suriye'nin geleceğinde etkili olmaya yönelik bir girişim bu.

"...NATO ile Rusya arasında benzer krizlerin çıkmasını önleme yolunda ne kadar çaba harcanırsa harcansın, bunlar Sayın Putin'in zarar verici hedeflerine ulaşma çabasını önlemeyecektir."