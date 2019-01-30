Times: Rusya petrol fiyatlarını yüksek tutmak için Maduro'ya destek veriyor

İngiliz Times gazetesi, Venezuela'daki krizi ele aldığı başyazısında "Ülkedeki trajedi siyasetle ilgili ancak aynı zamanda da petrolle ilgili" yorumunu yaptı. Gazeteye göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Maduro'ya verdiği destek kısmen, ham petrol fiyatlarını yüksek tutma isteğinden kaynaklanıyor.

"Ham hesap" başlıklı yazıda, "Venezuela'nın talihsizliklerinin altında ülkenin petrol zenginliğinin çok kötü yönetilmesinin yattığı" belirtiliyor.

Ülkede Suudi Arabistan'dan fazla petrol yatakları bulunduğunu vurgulayan gazete "Ancak 10 yıllık kötü yönetim ve büyük yatırım eksikliği sayesinde, hükümet mel ekipmanlar için gereken parayı sosyal programlarını fonlamak için alırken, üretim yarıya düşüp, son 50 yılın en azına, günlük 1,3 milyon varile geriledi" deniliyor.

Times, şimdi ABD Başkanı Trump'ın da petrolü kullanarak Maduro iktidarını zayıflatabileceğini düşündüğünü söylüyor ve devlet petrol şirketi PDVSA'ya ambargo uygulamanın, gelirlerinin yüzde 90'ı petrole bağımlı olan rejimin kalbine bir hançer olduğunu vurguluyor.

Gazete PDVSA'nın pratikte Venezuela'nın ağır ham petrolünü rafine etme kapasitesi olan Çin ve Hindistan'a satabileceğini, ancak bunun da büyük indirim sağlanarak ve daha çok nakliyat maliyeti ödenerek yapılabileceğini söylüyor.

'Rusya için bir lütuf'

Times, Rusya lideri Vladimir Putin'in Maduro'nun iktidarda kalması için elinden geleni yapacağını söylemesinin de kısmen petrolle ilgili olduğunu savunuyor.

Gazetedeki başyazı şöyle devam ediyor;

"Venezuela'nın petrol sektöründeki çöküş, küresel petrol fiyatları baskı altındayken Rusya için bir lütuf oldu. Petrol gelirleri Rus federal bütçesinin yüzde 40'ını oluştururken, petrol fiyatlarını yüksek tutmak Putin'in çıkarına. Bu da, farklı petrol kaynaklarının devreye girdiği bir dünyada giderek daha da zorlaşıyor. ABD günde 11 milyon varil üretiyor ve 2020'de net enerji ihracatçısı olmayı bekliyor.

"Diğer Latin Amerika ülkelerinde, Arjantin dünyanın en büyük ikinci kaya gazı rezervlerine ve dördüncü büyük kaya petrolü kaynaklarına sahip. Brezilya, denizlerindeki büyük petrol yataklarını daha yeni çıkartmaya başladı. Meksika da petrol ve doğalgaz üretimini önemli oranda artırıp ihracatçı olmaya niyetli."

Venezuela'nın kendisini yeni bir jeopolitik gerçekliğin tam kalbinde bulduğunu söyeleyen Times, başyazısına şu satırlarla son veriyor;

"Venezuela'nın bunalımda olması kendi petrol fiyatlarını artırabilmesi için Rusya'nın çıkarına. Ülkenin petrol üretimi Opec'e verdiği taahhüdün günde 600 bin varil altında. Bu da diğer üreticiler üzerindeki üretimi kısma baskısını azaltıyor. Dolayısıyla Venezuela'nın yeni bir hükümetle petrol üretimini tarihi seviyelere çekmesi, dünya genelinde ham petrol fiyatını azaltır. Bu da İngiltere dâhil tüm petrol tüketicisi ülkelerin ekonomik ve stratejik yararına olur."