Times: Putin ve Erdoğan Suriye'yi paylaşmaya başladı

İngiliz The Times gazetesi, Türkiye ile Rusya'nın Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde kontrolün kimde olacağı konusunda anlaşmaya başladığını yazdı. Londra'da Arapça yayımlanan El Şark el Ewsat gazetesi de Ankara'da yapılan görüşmeler sonucunda ateşkes ilan edilmesinin karşılığında eski adı Nusra Cephesi olan Şam'ın Fethi Cephesi'nin savaşçılarının Doğu Halep'ten ayrılacağını söyledi.

Times gazetesinin İstanbul'daki Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith'in imzasını taşıyan haberde, Suriye'de iç savaşın başlangıcından bu yana farklı tarafları destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzlaşmaya başladığı öne sürüldü.

Gazetenin haberine göre, Türkiye'nin kendi içinde yaşadığı sorunlar ve dış politikada oluşan yeni reel politik durum nedeniyle Erdoğan, Suriye konusunda tavır değiştirmek zorunda kaldı ve yeniden arabulucu rolü üstlenmeye başladı.

Erdoğan ile Putin son birkaç hafta içerisinde üç kez telefonla görüştü. Bu görüşmelerde ele alınan başlıca konular arasında Suriye'deki son durum ve Halep'le ilgili gelişmeler de yer alıyor.

Times, Türkiye'nin Rusya'nın üstü kapalı onayıyla birlikte, sınırın Suriye tarafında "yarı kalıcı bir tampon bölge" oluşturmayı başardığını vurgulayarak, "(Türk askerleri ve desteklediği militanlar) şimdi de Halep ile Rakka arasında IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) elinde kalan son kasaba olan El Bab'a doğru ilerliyor. Türk hükümet kaynakları, bu kasabada ilerleyişi durduracaklarını ve işi diplomatik sürece devredeceklerini söylüyor" dedi.

Türkiye, sınırın Suriye tarafındaki IŞİD'in elindeki bölgeleri almak için Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Uzun süredir IŞİD'in elinde olan Cerablus'u aldıktan sonra ilerleyen Türk ordusu ve ÖSO birlikler, El Bab'a ulaştı ve stratejik bir kavşakta yer alan bu kasabayı kuşattı. Erdoğan daha önceki açıklamalarında, birliklerin Menbic ve Rakka'ya da ilerleyeceğini söylemişti.

Times'a konuşan hükümete yakın bir kaynak ise Türkiye'nin Suriye'deki stratejik misyonunun "rejimle karşı karşıya gelmek değil, sınırına bitişik 'terörden arındırılmış' bir bölge yaratmak" olduğunu ifade etti.

Haberde, Rusya'nın hava desteğiyle Suriye ordusunun Halep'teki ilerlemelerinin Beşar Esad'ın savaşı kazanmasına yardımcı olacağı ve Türkiye'nin de istediği şekilde doğu-batı yönünde, Azaz ve Cerablus arasında yaklaşık 90; güneye doğru da yaklaşık 30 kilometrelik bir alanda tampon bölgeye yaratmaya başladığı vurgulandı.

Londra merkezli Arapça yayın yapan El Şark el Ewsat gazetesi de Rusya ile Suriye muhalefetinden bazı gruplar arasında Ankara'da Halep'teki son duruma ilişkin görüşmeler yapıldığını bildirdi.

Gazete, eski adı El Nusra Cephesi olan Şam'ın Fethi Cephesi'nin, ateşkes ilan edilmesi ve İdlib'e geri çekilmesi için güvenli koridorlar açılması karşılığında Doğu Halep'ten çıkmayı kabul ettiğini bildirdi.

dün Financial Times gazetesinde yer almıştı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov da dün Antalya'da yaptığı açıklamada, muhalefetle görüşmelerinin "gayet doğal" olduğunu belirtmişti.