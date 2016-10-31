Times: Putin, Halep'e dev bir saldırı hazırlığında

İngiliz The Times gazetesi, Rusya'nın, Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki Halep kentinin doğusuna yönelik geniş çaplı bir askeri saldırıya hazırlandığını öne sürdü.

Gazetenin savunma editörü Deborah Haynes imzalı habere göre, Rusya'nın tek uçak gemisi, saldırı için Doğu Akdeniz'teki pozisyonuna doğru hareket etti.

Amiral Kuznetsov isimli uçak gemisinin 40 savaş uçağı, 24 helikopter kapasitesi bulunuyor.

Times, uçak gemisine destroyerler ve denizaltıların da eşlik edeceğini yazdı.

Batılı istihbarat yetkililerinin kaynak olarak gösterildiği haberde, yetkililerin "Rusya'nın Halep'te büyük bir askeri saldırı eşiğinde olduğunu düşünüyoruz. Bunun büyük insani sonuçları olabilir" yönündeki sözlerine yer verildi.

Times, Moskova'nın, Amerikan seçimleri öncesi oluşan yönetim boşluğundan yararlanmak ve Suriye'deki pozisyonunu güçlendirmek için "geniş ölçekli" ve "sonuç alıcı" bir saldırı planladığını öne sürdü.

Gazetenin haberinde "Putin'in yaşlanan ancak ölümcül uçak gemisi Amiral Kuznetsov'a aralarında füze fırlatan savaş gemisinin de bulunduğu 7 gemi ve iki destroyerin Çarşamba ve Cuma günleri arasında Suriye sahiline varması bekleniyor" dendi. Uçak gemisine ayrıca kruz füzeleriyle donatılmış saldırı denizaltılarının da eşlik ettiği aktarıldı.

Rusya'nın uçak gemisindeki pilotların dün gece ilk canlı bombardıman için hazırlık yaptığını da yazan gazete, "SU-33 savaş uçakları ve MiG-29 bomba uçakları Rusya'nın bir kez daha Batı'yı yenecek ve dünya düzenine kafa tutacak küresel bir güç olduğunu göstermeyi planlıyor" yorumunu getirdi.

NATO Ortak Kuvvetler Komutanlığı'nın eski İngiliz komutanı Richard Barrons Times'a konuya ilişkin açıklamasında Halep'te Rusya bombardımanının uçuşa yasak bölge taleplerini artıracağını söyledi.

Richard Barrons "Eğer Rusya ile kavgaya gireceksiniz bu kavganın koşullarının ne olacağını iyi belirlemeniz ve Rusya'nın bu koşullar üstündeki görüşüne de hazırlıklı olmanız gerekir" dedi.

Barrons Rusya'nın Amiral Kuznetsov uçak gemisini, dev bir kruvazörü, iki destroyer gemisini ve dört destek gemisini Akdeniz'e göndermesinin "klasik bir mesaj verme" olduğunu da ekledi.

Times'ın görüş aldığı düşünce kuruluşu Royal United Services Institute eski direktörü Michael Clarke, durumu Rusya'nın 1999-2000 yılları arasında Çeçenistan'ın başkenti Grozny'e yaptığı kuşatmaya benzetti.

Clarke "Önümüzdeki yıllarda Ruanda soykırımında ve Srebrenitsa'da olduğu gibi kendimizi döveceğiz. Halep kazaya doğru giden yavaş bir tren gibi. Ne olacağını açık olarak görüyorsunuz" dedi.

Rusya'nın Halep'te Grozny'deki vahşeti tekrarlamasından korktuğunu ifade eden ve ABD seçim yarışının Batı'yı oyalayacağını söyleyen Clarke "Avrupalılar Amerikalılar olmadan harekete geçmez. Amerikalılar Ocak ayına kadar hiç bir şey yapmaz. Yani Putin'in önünde dizginsiz bir üç ay var" diye konuştu.