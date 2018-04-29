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BBC Türkçe

Times: Oxfam çalışanları depremzedelerle para karşılığı seks yaptı

İngiliz Times gazetesi, İngiliz yardım kuruluşu Oxfam'ın üst düzey çalışanlarının, 2010 yılındaki Haiti depreminden kurtulan kadınlarla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

İngiliz Times gazetesi, İngiliz yardım kuruluşu Oxfam'ın üst düzey çalışanlarının, 2010 yılındaki Haiti depreminden kurtulan kadınlarla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı.

Times'ın araştırmasına göre, yardım kuruluşunun çalışanları depremzedelere yardım için ülkede bulunuyorlardı.

Oxfam'ın cinsel istimar, pornografik içeriklere erişim ve gözdağı iddialarına ilişkin yürüttüğü soruştumanın ardından üç kişi istifa etti, dört kişi ise kovuldu.

Times gazetesinin ele geçirdiği soruşturma raporuna göre, Haiti'deki bazı yardım çalışanlarına "cezasızlık" politikası uygulandı. Raporda, cinsel ilişkiye girilen bazı kadınların 18 yaşından küçük olabileceği bilgisi de yer aldı.

Disiplin cezası almadan istifa etmesine izin verilen kişilerden birinin, Oxfam'ın ülkedeki Roland van Hauwermeiren isimli müdürü olduğu kaydediliyor.

68 yaşındaki Roland van Hauwermeiren'in kuruluş tarafından ev olarak kendisine tahsis edilen villada seks isçileriyle birlikte olduğunu kabul ettiği belirtiliyor.

Konuyu bilen bir kişi, bu kişilerin seks işçilerini villaya davet ederek 'seks partileri' düzenlediklerini kaydediyor. Bu kişi, söz konusu parti gecelerinden kalan bir fotoğrafta, seks işçilerinin Oxfam tişörtleri giydiklerini gördüğünü kaydediyor.

Zamanın icra kurulu yöneticisi Dame Barbara Stocking'in yardım kuruluşunun çalışmalarına ve ününe zarar gelmemesi için, çalışanı kovmadığı belirtiliyor.

Oxfam, Haiti'nin Port-au-Prince kentinde 2010 yılında meydana gelen ve 220 bin kişinin öldüğü, 1.5 milyon kişinin evsiz kaldığı depremin ardından bölgede büyük çapta bir yardım çalışması başlatmıştı.

Oxfam'ın hükmet fonları ve bağışlarla yıllık 300 milyon sterlinlik (yaklaşık 1,600 milyar T.L.) geliri olduğu belirtiliyor.

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