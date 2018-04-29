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BBC Türkçe

Times: Nasri'yi Fenerbahçe, Fernando'yu Galatasaray istiyor

İngiliz gazetesi, yazın şu ana kadar en fazla transfer harcaması yapan Premier Lig kulübü olan Manchester City'nin birçok futbolcuyu takımdan göndermeye hazırlandığını yazdı. Gazeteye göre gönderilecek futbolculardan Samir Nasri'yi isteyen kulüplerin başı

29 Nisan 2018 20:30

İngiliz Times gazetesi, yazın şu ana kadar en fazla transfer harcaması yapan Premier Lig kulübü olan Manchester City'nin birçok futbolcuyu takımdan göndermeye hazırlandığını yazdı. Gazeteye göre gönderilecek futbolculardan Samir Nasri'yi isteyen kulüplerin başında Fenerbahçe, Fernando Francisco Reges'i isteyen kulüplerin başında ise Galatasaray geliyor.

Times'a göre Manchester City'nin "istenmeyenler listesi" şu isimlerden oluşuyor:

Times, Manchester City'nin, geçen sezonu kiralık olarak Sevilla'da geçiren 30 yaşındaki Fransız futbolcusu Samir Nasri'nin bonservis bedelini 21 milyon sterlinden 10 milyon sterline indirdiğini belirtiyor.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın kulüpte görmek istemediği Nasri'nin yine de ABD'deki hazırlık pına katıldığı ancak takım arkadaşlarınca "küstah" bulunduğu da aktarılıyor haberde.

Times'a göre Galatasaray'ın çok istediği Brezilyalı futbolcu Fernando için istenen bonservis bedeli ise 5 milyon sterlin.

Manchester City, son olarak 26 buçuk milyon sterlin bonservis ücreti ödeyerek Real Madrid'den sağ bek Danilo'yu transfer etmişti.

City, Monaco'nun 23 yaşındaki sol beki Benjamin Mendy'i de 49,5 milyon sterlin bonservis ödeyerek renklerine katmak üzere.

Bu transfer de gerçekleşirse Manchester City'nin bu yazki transfer harcaması 218 milyon sterlini aşacak.

Times'a göre City henüz Arsenal ile sözleşmesini uzatmayan Şiliii golcü Alexis Sanchez için de Arsenal'e 50 milyon sterlin ödemeye hazır.

İngiliz kulübünün yazın sattığı futbolcular arasında ise İspanya'nın Villarreal takımına transfer olan milli futbolcu Enes Ünal da vardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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