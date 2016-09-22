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BBC Türkçe

Times: MI6 ajan sayısını arttırıyor

İngiliz Times gazetesi manşetinden duyurduğu haberinde, ülkenin dış istihbarat servisinin yaklaşık 1000 kişiyi işe alacağını yazdı. MI6'in personel sayısı 4 yıl içinde 3500'e yaklaşacak.

22 Eylül 2016 13:06

İngiliz Times gazetesi, ülkenin dış istihbarat servisi MI6'in ajan sayısını arttıracağını yazdı.

Gazetenin bugünkü manşeti, "MI6, terörle savaş kapsamında yüzlerce cesusu daha işe alıyor".

Times'taki haberde, MI6'in 2020'ye kadar yaklaşık 1000 kişiyi daha işe alacağı belirtiliyor.

Yeni işe alımlarla MI6'in personel sayısı 3500'e yaklaşacak.

Times, MI6'in özellikle kadınları ve etnik azınlıklara mensup kişileri işe alacağını bildiriyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 Temmuz 2005'te düzenlenen saldırılar sonrası MI6'in personel sayısı yaklaşık yüzde 40 artmıştı.

Times, İngiltere'nin dış istihbarat servisinin personel sayısını yine benzer oranda arttırma kararı aldığını kaydetti.

MI6 Başkanı Alex Younger ise Washngton'da katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, dijital bir çağda yaşadıklarına dikkat çekti.

Alex Younger, söz konusu çağın "hem varlıksal bir tehdit, hem de altın bir fırsat" olduğunu söyledi.

İngiltere'nin MI6 dışında iki istihbarat servisi daha var.

Ülkenin iç istihbarat servisi MI5'ta yaklaşık 4 bin, dinlemeden sorumlu istihbarat servisi GCHQ'nun ise 6 binden fazla çalışanı bulunuyor.

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