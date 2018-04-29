Times Meydanı'nda yayaların üzerine aracını süren Richard Rojas kim?

ABD'nin New York kentindeki ünlü Times Meydanı'nda kaldırımda yayalara çarparak bir kişinin ölümüne, 22 kişinin yaralanmasına yol açan aracın sürücüsünün, eski bir ordu mensubu olduğu ve en az dört kez gözaltına alındığı ortaya çıktı.

26 yaşındaki Richard Rojas'ın kullandığı Honda marka araç, üç apartman bloğu boyunca kaldırımda ilerledi, ardından direğe çarparak durabildi.

Richard Rojas'ın olayın ardından öldürülmeyi beklediği de belirtiliyor.

Reuters'a göre gözaltına alındıktan sonra, "Beni vurmanız gerekiyordu. Onları öldürmek istedim" dedi.

New York Emniyeti sözcüsü yaptığı yazılı açıklamada, Rojas'a ikinci dereceden cinayet, sorumsuz bir şekilde araç kullanarak ölüme sebebiyet verme ve öldürmeye birden fazla kez teşebbüs suçlamalarının yöneltildiğini duyurdu.

Rojas'ın bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Olay sırasında Rojas'ın Türkiye'de 'bonzai' olarak bilinen sentetik marihuana K2'nin etkisinde olduğu ancak kanında alkole rastalanmadığı belirtiliyor.

Olayın arkasındaki motivasyon araştırılıyor, ancak bir 'terör saldırısı' soruşturması açılmış değil.

New York Belediye Başkanı Bill De Blasio, "Olayın bir terör eylemi olduğunu düşündürecek hiçbir veri yok" dedi.

Bir hafta önce Rojas'ın başka bir kişiyi bıçakla tehdit etmekten evinde gözaltına alındığı da ortaya çıktı.

Mahkeme kayıtlarına göre Rojas silah taşıma ve tehditle suçlandı, ancak kışkırtıldığını öne sürdü. Herhangi bir hapis cezası almadı.

New York polisi kayıtlarına göre, Rojas 2008 ve 2015 yıllarında aşırı alkollü bir şekilde araba kullanmaktan da ceza aldı.

Rojas, ABD ordusuna 2011'de yazıldı. Görevi sırasında elektrik tesisatıyla ilgili işler üstlendi.

Florida'daki görevi sırasında darp ve görevliye direnmek suçlarından gözaltına alındı.

Olayla ilgili rapora göre, Rojas kendisine müdahale eden güvenlik görevlisine "Hayatım mahvoldu" diyerek bağırdı ve hapisten çıktıktan sonra onu öldürmekle tehdit etti.

Ordu kayıtları, 2013 yılında iki ay ordu hapishanesinde yattığını yazıyor ancak nedenini belirtmiyor.

Ordudan 2014'te ayrıldığı ifade ediliyor.

Rojas'ın bir arkadaşı, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada alkol sorununu gündeme getirdi.

Harrison Ramos, Rojas'ın ordudan alkol sorunu olan bir insan şeklinde döndüğünü ve sosyal medyada 'çılgınca şeyler' paylaşmaya başladığını söyledi.

Harrison Ramos, "Ondan terörist ya da başka bir şey yaratmayın" dedi, "Ülkesine hizmet etti ve geri döndüğünde kimse ona yardım etmedi."

Ramos, arkadaşının üniversiteye gittiğini ve emlak sektöründe çalıştığını da söyledi.