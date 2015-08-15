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Yaşam
Deutsche Welle

Times Meydanı'nda tarihi öpücük

New York'un ünlü Times Meydanı aynı anda öpüşen yaklaşık 200 çifte ev sahipliği yaptı. Çiftler II. Dünya Savaşı'nın bitişini simgeleyen fotoğrafı bir kez daha canlandırdı.

15 Ağustos 2015 17:01


New York'un Times Meydanı'nda yaklaşık 200 çift aynı anda öpüşerek hem II. Dünya Savaşı'nın bitişinin 70'inci yılını kutladı hem de o dönemle özdeşleşen ünlü fotoğraf karesini yeniden canlandırdı.

Savaşın bittiği 14 Ağustos 1945'de Amerikalı foto muhabiri Alfred Eisenstaedt, Times Meydanı'nda bir denizci askerini beyaz hemşire kıyafeti içindeki sevgilisini tutkuyla öperken fotoğraflamıştı.

Savaşın bitişini simgeleyen bu fotoğraf "Times Meydanı'nda V-J Günü (Japonya'ya Karşı Zafer Günü)" olarak ikonlaşmıştı.

New York'taki etkinliğe katılan çiftlerden bazıları fotoğraftaki gibi denizci ve hemşire kıyafetleri giydi. Bu fotoğraf etkinliği II. Dünya Savaşı'nda görev yapan askerlerin onuruna altıncı kez düzenleniyor.

Etkinliğe onur konuğu olarak da 15 Ağustos 1945'te evlenen savaş gazisi Ray Williams ve eşi davet edildi.

14 Ağustos 1945 gününün akşamı Times Meydanı'nda savaşın sona erişiyle ilgili gelişmeleri öğrenmek için 2 milyondan fazla kişi toplanmıştı. Bu sırada Eisenstaedt'ın çektiği fotoğraf yaklaşık bir hafta sonra ilk kez "Life" adlı bir dergide yayınlanmıştı.

Ancak Eisenstaedt fotoğrafını çektiği çiftin adını sormamıştı. Fotoğrafta yüzleri görünmeyen çiftin kimlikleri bugün hala bilinmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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