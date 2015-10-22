Times: Kürtlerin Putin ile yakınlaşması ABD'yi telaşlandırdı

İngiliz Times gazetesi, Suriye Kürtlerinin Rusya'yla ilişkilerini geliştirdiğini ve bu durumun ABD'yi telaşlandırdığını yazdı. Gazeteye göre, Suriye Kürtleri Rusya'da diplomatik temsilcilik açmaya hazırlanıyor.

Times'ın dünya sayfalarındaki haber, gazetenin İstanbul muhabiri Hannah Lucinda Smith ve Beyrut muhabiri Tom Coghlan ile Catherine Philp'in imzasını yaşıyor.

BBC Türkçe'nin aktardığı haber şu satırlarla başlıyor:

"Rusya ile Amerika'nın Suriye'de muharebe alanındaki en etkin müttefiki Kürtler arasındaki ilişkilerin geliştiğine yönelik işaretler var. Suriye'nin özerk Kürt bölgesi, Moskova'da diplomatik misyon açmaya hazırlanıyor. Kürtler ile Kremlin arasındaki yakınlaşma, Türkiye ve ABD'yi endişelendirecek. Oysa ABD, IŞİD'e karşı savaşan Suriyeli Kürt milisleri silahlandırıyor. Kürtler de cihatçıları, Kobani'den ve Türkiye sınırındaki bölgelerden uzaklaştırmıştı."

Times, PYD ve HDP temsilcilerinin dün Moskova'da Rus yetkililerle bir araya geldiğini ve kentte bir temsilcilik açılması amacıyla müzakereler yürüttüklerini yazıyor. Gazete bu görüşmenin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Moskova'ya varmasından sadece saatler sonra yapılmasına dikkat çekiyor. Vurguladığı bir diğer nokta da, Rusya'nın bu hafta PKK'yı "terör örgütü olarak görmediğini" açıklaması. Gazeteye göre bu açıklama, "PYD ve HDP ile daha yakın bağlar kurulmasının da yolunu açtı".

'Temsilcilik, Rusya

ve Kürtleri daha da yakınlaştıracak'

Rus Interfax haber ajansına konuşan, Moskova'daki Kürt heyetinden PYD Eş Başkanı Asya Abdullah, Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarını övmüştü.

Asya Abdullah, "Bu temsilcilik, Rusya ve Kürtleri daha da yakınlaştıracaktır" demişti.

Abdullah'ın sözlerini hatırlatan Times, Suriyeli muhaliflerin daha önce PYD'yi Esad rejimi ile aynı tarafta olmakla suçladığını hatırlatıyor.

Times'a göre, Suriye Kürtlerinin dün, Haziran ayında ABD'nin hava saldırılarının yardımıyla ele geçirdikleri Arap kenti Tel Abyad'ı kantonlarından biri ilan etmesinin, Türkiye'yi telaşlandırması muhtemel.

PYD yetkilileri, Rusya'yı, "radikallere karşı bir müttefik" olarak gördüklerini söylüyor.

Times'taki haber ise Kobani Kantonu Dışişleri Bakanı İdris Nasır'ın sözleri ile noktalanıyor:

"Bizim için sivillerin hedaf alınması kabul edilemez. Biz sivilleri korumaya çalışıyoruz. Ancak Suriye'de, IŞİD dışında da halifelik peşindeki güçler var. Ve biz onları da terörist olarak görüyoruz."

'PYD ve YPG, PKK'nın müttefikleri'

Haberin altında ise Suriye Kürtleri ile ilgili ksıa bir soru-cevap kısmı var. Okuyucuları bilgilendirme amacıyla hazırlanan bu bölümde; "Suriye Kürtleri kimdir?", "Ne zaman ABD'nin müttefiki oldular?", "Rusya neden Suriye Kürtleriyle ittifak peşinde?" ve "Bu neden Kürtlerin çıkarına?" gibi sorular yanıtlanıyor.

Times, Suriye nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan Kürtlerin ülkedeki en büyük etnik azınlık olduğunu, Suriye'nin kuzeydoğusunda özerk üç kanton oluşturduklarını, Rojava olarak bilinen bölgenin Demokratik Birlik Partisi (PYD) tarafindan yönetildiğini, bölgede güvenlik sorumluluğunun YPG'nin silahlı kanadı olan Halk Koruma Birlikleri'nde (YPG) olduğunu, PYD ve YPG'nin PKK'nın müttefikleri olduğunu belirtiyor.

Gazeteye göre ABD ile Suriye Kürtleri, IŞİD'in Kobani'ye saldırmasının ardından ittifak oluşturdu. Kürtlerin Esad rejimi ile savaşmamış olması ise Rusya açısından önemli bir faktör.

Times'taki haberin altındaki soru-cevap kısmında şu ifadeler de yer alıyor:

"Suriye Kürtleri ile ittifak yapan ABD, Türkiye'ye, Kürtlerin özerklik taleplerini desteklemeyeceği yolunda güvence vermek zorunda kalmıştı. Rusya ile yeni ittifak tehdidi, ABD'ye, özerkliğe desteği için baskı yapmaya yönelik bir çaba olabilir. Ya da belki de, ABD'den daha faydalı bir destekleyici bulma çabasıdır".