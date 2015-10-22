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Dünya

Katar: Eğer gerekiyorsa, Suudi ve Türk kardeşlerimizle birlikte Suriye'ye askeri müdahalede bulunabiliriz

Suriye: Tepkimiz çok sert yıkıcı olur

22 Ekim 2015 02:12

Suriye ordusu, Rusya'nın havadan desteğiyle son günlerde etki alanını genişletmesinin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek için uzun bir aranından ilk kez ülke dışına çıkarak Moskova'ya gitmesinin ardından Katar'dan sert bir açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanı Halid El Atiyye, "Herhangi bir meydan okumadan korkmuyoruz. Suudi ve Türk kardeşlerimizle birlikte elimizden geleni yaparız. Suriye halkını rejimin gaddarlığından korumak için askeri bir müdahale gerekiyorsa, bunu yaparız" dedi.

Reuters'in haberine göre CNN'e konuşan Halid El Atiyye, “Herhangi bir meydan okumadan korkmuyoruz. Bu yüzden güçlü bir pozisyonda diyalog çağrısı yapıyoruz. Barışa ve barış için en kısa yolun doğrudan diyalog olduğuna inanıyoruz” diyen Atiyye, Suriye’deki krize siyasi çözüm sağlanmasını tercih ettiklerini de belirtti.

Suudi Arabistan’ın Suriye konusunda askeri müdahaleyi dışlamayan tutumu hakkında görüşü sorulan Katar Dışişleri Bakanı Halid El Atiyye, “Suriye halkını ve Suriye’yi bölünmekten korumak için Suudi ve Türk kardeşlerimizle birlikte elimizden geleni yaparız. Suriye halkını rejimin gaddarlığından korumak için askeri bir müdahale gerekiyorsa, bunu yaparız” dedi.

 

Suriye'den cevap: Tepkimiz çok sert yıkıcı olur

 

Lübnan merkezli El Mayadin televizyonu Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad’ın cevap olarak şu ifadeleri kullandığını bildirdi: “Eğer Katar bize tehdidini askeri müdahale boyutuna taşırsa, bunu doğrudan saldırı olarak değerlendiririz. Tepkimiz çok sert yıkıcı olur.”

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