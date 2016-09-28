Times, Kaygısız cinayetinde 'paravan şirketin rolünü' yazdı

İngiliz Times gazetesi, sendikacı Mehmet Kaygısız'ın 1994'te Londra'da "PKK ile ilişkili olduğu" zannıyla öldürülmesinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ve dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın doğrudan rolü olduğuna ilişkin dünkü haberine bugün de devam etti.

Gazete bugünkü haberine, "Times'ın elde ettiği belgelere göre, Türk ajanlar devletin desteklediği kiralık katillere silah sağlamak için Londra merkezli bir paravan şirketi kullandı" diye başlıyor.

Adı geçen Hospro Limited adlı şirketin, MİT ile İsrail istihbarat servisi MOSSAD arasında silah alışverişleri yaptığı iddialarına da yer veriliyor.

Londra Ticaret Sicili'ne "sağlık alanında faaliyet gösterir" şeklinde tescil edilen Kuzey Londra adresli bu muhasebe firmasının yöneticilerinin, Ertaç Tinar ile Fransa ve İsviçre'de ikamet adresleri veren eşi Nurdan Tinar olduğu kaydediliyor.

Ertaç Tinar'ın 2005'teki ölümündan sonra basılan hatıralarında silah kaçakçılığı faaliyetlerini itiraf ettiği ve suikastlerde kullanılmak üzere İsrail yapımı silah temininde MOSSAD ile Türk güvenlik yetkilileri arasında arabulucu rolü oynadığını anlattığı aktarılıyor.

Bu kapsamda alınan 10 adet Beretta silahtan birinin ünlü Susurluk kazasında kamyonun çarptığı araçtan çıktığı da hatırlatılıyor.

Times'ın haberinde, şirketle Londra'daki Kaygısız cinayeti arasındaki bağlantı da, "MİT tarafından mahkemeye sunulan belgeler, eroin kaçakçısı Nurettin Güven'in Ankara'dan Londra'ya istihbarat servisi tarafından Kaygısız'ı öldürmeye yollanmakla kalmayıp, kendisine bu paravan şirket yoluyla silah da temin edildiğini gösteriyor" diye aktarılıyor.

Ancak Times, belgelerin, Nurettin Güven'e yollanan bir Uzi ve bir diğer silahın Kaygısız cinayetinde kullanılıp kullanılmadığına dair bilgi içermediğini, Londra Emniyet Müdürlüğünün de bu cinayette hangi silahın kullanıldığına dair bilgileri hiçbir zaman açıklamadığını hatırlatıyor.

Times'ın haberi esasen 2014 yılında MİT tarafından Ankara'da görülen 18 ayrı faili meçhul cinayetle ilgili davada mahkemeye sunulan Susurluk tapelerine dayanıyor.

Bu tapelerle ilgili haberler, iki yıl önce Türkiye'de de bazı gazetelerde de aynı ayrıntılarla yer almıştı. Fakat Mehmet Kaygısız cinayetiyle ilgili olarak bugüne kadar kimse hüküm giymedi. Nurettin Güven özel görüşmelerinde bu cinayetle ilgisi bulunduğu iddialarını hep reddetti.

Times ise "Londra'daki cinayet "çözülemeyen dosyalar" rafına kaldırıldı" diyor.

Gazeteye konuşan Kaygısız ailesinden adı verilmeyen bir kişi, "Soruşturmanın tamamlanmasını ve Mehmet'in öldürülmesinden birinin hapse girmesini istiyoruz. 23 yıldır Adalet arıyoruz" dedi.

Times, Avrupa'da uyuşturucu ve silahla yakalanarak yargılanıp hapis yatan Nurettin Güven'in MİT tarafından, "PKK ile ilişkili olduğu" iddasıyla sendikacı Mehmet Kaygısız'ı öldürme talimatıyla yollandığını yazmıştı.