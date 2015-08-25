Times: IŞİD, Palmyra'nın sırlarını ele geçirmiş olabilir

Times'ta IŞİD'in, Suriye'deki antik kent Palmyra'da başlattığı yıkımla ilgili kapsamlı bir habere yer veriliyor.

BBC Türkçe'nin çevirisine göre Times, IŞİD tarafından öldürülen arkeolog Halid Esad'ın oğlunun anlatımlarının da yer aldığı haberde, örgütün antik kentin bazı sırlarını ele geçirmiş olmasından endişe edildiğini aktarıyor.

Halid Esad'ın babasının 2003'te emekli olması ardından Palmyra Tarihi Eserler ve Müzeler Dairesi başkanlığı görevini yürüttüğü belirtiliyor.

Haberde özetle şu ifadeler yer alıyor:

"Velid Esad, 81 yaşındaki Halid Esad'ın öldürülmesinden dakikalar sonra iki kardeşi, annesi ve eşiyle antik kentten kaçtı. Esad, çöldeki altı günlük yolculuktan sonra Pazar günü, Suriye yönetiminin elindeki Humus kentine vardığını söyledi.

"2011 devriminden önce Suriye'deki en popüler turistik alanlardan olan antik kent üzerine çok önemli belgeleri arkasında bırakmaya mecbur kaldı."

"Hard diskindeki ve bilgisayarındaki dokümanlar arasında fotoğraflar, arkeolojik kazıların tam haritaları, mevcut işlerin ve kentin depolarında daha önce nelerin bulunduğunun detayları da yer alıyordu.

"Unesco'nın Dünya Mirası listesindeki Palmyra, Mayıs ayında IŞİD militanlarının eline düştü. Arkeologlar cihatçıların kalıntıları yıkmasından korkuyor. Ancak Esad, cihatçıların öncelikle kişisel zenginleşmeye ilgili olduklarının göründüğünü söyledi.

"Büyük silahlarla evlerimize geldiler. Birkaç kez bizi aldılar. Beni dört gün alıkoydular ve altının, mücevheratın, yüzüklerin, taçların nerede olduğunu sordular. Hazinelere odaklanmışlardı' diyor.

"Ben de, babam da, Palmyra'da on yıllardır altın olmadığını söyledik. Arkeoloji heyetlerinin hiçbir hazine bulmadıklarını söyledik. Ancak ısrarcılardı.

Haberde Esad, babasının öldürülmeden 27 gün önce, "kendisine son bir kısa sorgu yapılacağı" söylenerek alınıp götürüldüğünü de belirtmiş:

"Ona iyi muamele ettiklerine ve iyi olacağına dair bize söz verdiler. Ancak yalan söylemeye devam ettiler. Babamın öldürüldüğünü öğrenmemiz ardından bir saat içinde alabileceğimiz her şeyi alıp kaçtık."

Times daha sonra Esad'ın ailesiyle birlikte, yakalanmamak için kasabaların çevresinden dolana dolana, altı günlük bir yolculuk ardından Humus'a geldiğini yazıyor.