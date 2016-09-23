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BBC Türkçe

Times: IŞİD Musul operasyonunda kimyasal silah kullanacak

"Örgütün elinde 150 tona kadar stok bulunuyor olabilir"

23 Eylül 2016 10:06

İngiliz Times gazetesi, uzmanların verdiği bilgilere dayanarak IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti), Irak'ta Musul kentinin örgütten geri alınması amacıyla yürütülecek operasyona katılacak güçlere karşı kullanmak üzere kimyasal silah stokladığını yazdı.

Irak ordusu ve uluslararası koalisyon güçlerinin, IŞİD'in Irak'taki kalesi konumundaki Musul'a yönelik düzenlenecek operasyon için hazırlıkları sürüyor.

Askeri yetkililer ve uzmanlara göre IŞİD ise, bu harekâta karşı yaptığı hazırlıklar kapsamında kimyasal silah stokluyor.

Times, uluslararası koalisyon güçlerinin sözcüsü, ABD'li albay John Dorrian'ın "DAEŞ daha önce kimyasal silah kullandı. Bunu kullanmaya dair gelişkin olmayan bir kapasiteleri var. Irak ve Suriye'de bunu çok sayıda olayda kullandıklarına dair gelen bilgiler var" sözlerini aktardı.

Dorrian, IŞİD'in Musul'da operasyon yürütecek güçlere karşı hardal gazı kullanarak saldıracağına dair kaygılar olup olmadığına dair ise "Bunun olasılığı var. Irak güvenlik güçleriyle onları buna hazırlamak için eğitimler yürüttük" yanıtını verdi.

Bölgesel Kürt ve Irak yönetimlerine danışmanlık yapan İngiliz kimyasal savaş uzmanı Hamish de Breton-Gordon ise gazeteye, Irak güçlerinin 17 bin gaz maskesi aldığını söyledi.

İngiliz ordusunun kimyasal, biyolojik, radyoktif ve nükleer savunma güçleri eski komutanı Breton-Gordon gazeteye şöyle konuştu:

"Koalisyon güçleri son 18 aydır IŞİD'in kimyasal silah programını kayda geçirmeye çalışıyor. IŞİD'in Musul'u savunma için her şeyi kullanacağını biliyoruz. Bir süredir stok yapıyorlar."

Breton-Gordon, IŞİD'in bugüne kadar yaklaşık 20 kez, klorin ve hardal gazı ile saldırı düzenlediğini, bu saldırılarda yaklaşık 15 kişinin öldüğünü ve yüzlercesinin yaralandığını aktardı.

Breton-Gordon'ın iddiasına göre örgütün elinde 150 tona kadar stok bulunuyor olabilir. Ancak ona göre örgütün elindeki hardal gazının kalitesi düşük gibi görünüyor.

Eski komutan, "IŞİD Musul'u savunmak için karşı tarafa her şeyi atacak. Buna birçok kimyasal da dahil" diyor.

Breton-Gordon Times'a ayrıca, IŞİD'in Esad yönetiminin kimyasal silah stoklarını ele geçirdiği ve elinde sinir gazı (sinir gazı ve VX gazı) bulunduğuna dair haberler olduğunu söyledi.

BM'nin eski kimyasal silah denetçilerinden Tim Trevan ise gazeteye yaptığı açıklamada, "IŞİD'in çok büyük oranda hardal gazı kullanarak Musul operasyonunu geciktirebilmesi mümkün. Ama bu ihtimalin operasyonun zamanlamasını (gelecek ay başlaması bekleniyor) ya da sonucunu değiştireceğini düşünmüyorum" dedi.

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