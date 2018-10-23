Times Higher Education dünyanın en iyilerini açıkladı; işte Türk üniversitelerinin sıralaması

İngiltere kökenli üniversite sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE), "2019 yılı eğitim, işletme ve iktisat, sosyal bilimler ve hukuk alanları için dünya üniversiteleri alan sıralaması"nı açıkladı.

ODTÜ, eğitim alanında 176-200 bandında yer alarak Türkiye'den en iyi derece yapan üniversite oldu. Bu alanda Boğaziçi Üniversitesi 201-250, Gazi ve Hacettepe 301-400, Anadolu, Ankara, Dokuz Eylül, Marmara üniversiteleri 401-428 bandında sıralamada yer buldu. Stanford Üniversitesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bu alanda dünyada ilk sırada yer aldı.

Sosyal bilimler alanında dünyada Oxford Üniversitesi ilk sırada yer aldı. Türkiye'de ise Koç Üniversitesi 176-200 bandında yer alarak öne çıkan üniversite oldu. Aynı sıralamada, Boğaziçi 301-400, ODTÜ ve Bilkent 401-500, Ankara 501-600, Gazi, Hacettepe ve Marmara ise 601-666 bandında yer aldı.

İktisat ve işletme alanında ise ODTÜ, Boğaziçi, Bilkent üniversiteleri 401-500 bandında, Marmara Üniversitesi ise 501-585 bandında yer aldı. Bu alanda dünyanın önde gelen üniversitesi Massachusetts Institute of Technology (MIT) oldu.

Öte yandan Türk üniversitelerinin hiçbirinin hukuk alanında sıralamaya giremediği görüldü.

4 alan açıklandı, 7 alan daha açıklanacak

THE eğitim alanında dünya üniversiteleri sıralaması, ilk defa 2018 için yapıldı. Aynı yıl sıralama kriterlerine göre Türkiye'den ilk 500'e giren üniversite olmamıştı.

Eğitim alanı, 2018 yılı öncesinde sosyal bilimler alanı altında yer aldı. 2018'de THE, alan sıralamalarını genişletti, eğitim, bilgisayar bilimleri, psikoloji ve işletme ayrı alanlar olarak sıralanmaya başlandı.

THE 2019 alan sıralamasına kadar bir kurumu bir alan tablosuna dahil etmek için, akademik personelinin en az belli bir yüzdesinin o alanda çalışıyor olması beklenmişti. 2019 alan sıralaması için ise personel uygunluk kriterinde küçük bir değişiklik yapıldı, bir kurumun ilgili disiplinde alan sıralamasına dahil edilmesi için kadrosunun en azından belli bir yüzdesinin veya belli sayıda personelinin o alanda bulunması gerekliliği getirildi.

Bu sayede, önceki yıllarda belli alanlarda sıralamalarına dahil olamayan Yale ve Duke Üniversiteleri gibi pek çok üniversite, bu yıl alan sıralamalarına girebildi. Bu doğrultuda, eğitim alanı için 2019 alan sıralamasına dahil edilme koşulu, bir kurumun akademik kadrosunun en az yüzde 1'inin eğitim alanında bulunması veya bu alanda en az 20 akademik personele sahip olması şeklinde değiştirildi.

THE, bu yılın ekim ve kasım aylarında 7 alan için daha sıralama sonucu yayımlayacak.