Times: Darbe girişiminin ardından Türk donanmasından 14 gemi hâlâ kayıp

Times gazetesinde yer alan haberde, darbe girişiminin ardından donanmaya ait 14 geminin kayıp olduğu belirtildi.

Gemilerdeki komutanların darbe girişiminin başarısız olması üzerine iltica yollarını değerlendirebileceği aktarılan haberde "Gemiler darbe girişimi gecesinde Akdeniz ve Karadeniz'de görevlerini icra ediyorlardı" ifadeleri kullanıldı.

Gazetenin iç sayfalarında yer alan bir haberde de, "Darbe girişiminin bedelini zorunlu askerliğini yapan gençler ödedi" sözlerine yer verildi. Çok sayıda askerin soyularak ters kelepçeye alındığı belirtilirken "Darbe girişiminin ilk saatlerinde çekilen fotoğraflarda ne yaptığını bilemez halde gözüken genç askerler, gözaltı fotoğraflarındaysa dehşet içerisinde görülüyor" denildi.

Haberde, pazartesi günü ilk kez 'rütbeli darbecilerin' fotoğraflarının ve görüntülerinin de yayınlandığı belirtildi ve "Generallere yapılan muamele genelde PKK'lılara yapılırken görmeye alışık olduğumuz türdendi" yorumu yapıldı.