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Dünya

Times: Esad rejimi kimyasal silah kullanmaya devam ediyor

'Verilere göre Nisan ayından bu yana en az 14 kimyasal silah saldırısı düzenlendi'

11 Aralık 2014 11:02

İngiliz Times gazetesinde yer alan bir haberde Suriye'de Esad rejiminin 'kimyasal silah kullanmaya devam ettiği' iddia ediliyor.

Gazeteye konuşan Suriyeli Mecid Halid, Şam'da bir helikopterden misket bombaları atıldığını gördüğü bölgeye gitmiş fakat herhangi bir patlama olmadığını anladıktan sonra 'havada klor gazının kokusunu' duymuş. Halid, "Koku arttı, hepimizde nefes alma problemleri başladı" diyor.

Gazete, yaralıların gözlerinin kızardığını, burunlarından sıvılar aktığını ve dudaklarının kızardığını yazıyor. Bazılarının nefes almakta zorlandığını yazan Times, en kötü etkilenenlerde bilinç kaybı olduğunu belirtiyor. Haberde, bazı yaralıların tedavi için Türkiye'ye gönderildiğini de yazıyor.

Times haberini, 'siyasi olarak tarafsız' diye nitelediği sivil savunma birliklerinin verilerine dayandırıyor ve bu verilere göre Nisan ayından bu yana en az 14 kimyasal silah saldırısı düzenlendiğini iddia ediyor.

Gazete, 'rejimden başka hiçbir birliğin helikopteri olmadığı için' de saldırıların rejim tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini öne sürüyor.

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