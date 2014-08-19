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Dünya
Deutsche Welle

Esad yönetiminin kimyasalları yok edildi

ABD, Suriye'nin kimyasal silah stokunun imha işlemini tamamladı.

19 Ağustos 2014 12:20


ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, imha işlemiyle görevlendirilen ABD Donanması'na ait "Cape Ray" gemisiyle bağlantı kurduğunu, hardal gazı ve sarin üretiminde kullanılan 600 ton dolayında kimyasal maddenin imha edildiği bilgisini aldığını söyledi.

Kimyasal maddelerin imhasını üstlenecek üçüncü bir ülke bulunamaması üzerine işlemin "Cape Ray" gemisi tarafından yapılması kararlaştırılmıştı. Gemideki çalışma yaklaşık 6 hafta sürdü.

ABD Başkanı Barack Obama konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Donanmamızın bu başarılı operasyonu, bu iğrenç silahların kullanımının bedelinin olacağı ve uluslararası toplum tarafından da hoş görülmeyeceği noktasında açık mesaj vermektedir" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD SuriyeSavunma Bakanı Chuck HagelABD DonanmasıRay34;Başkanı Barack ObamaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

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