Esad yönetiminin kimyasalları yok edildi



ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, imha işlemiyle görevlendirilen ABD Donanması'na ait "Cape Ray" gemisiyle bağlantı kurduğunu, hardal gazı ve sarin üretiminde kullanılan 600 ton dolayında kimyasal maddenin imha edildiği bilgisini aldığını söyledi.

Kimyasal maddelerin imhasını üstlenecek üçüncü bir ülke bulunamaması üzerine işlemin "Cape Ray" gemisi tarafından yapılması kararlaştırılmıştı. Gemideki çalışma yaklaşık 6 hafta sürdü.

ABD Başkanı Barack Obama konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Donanmamızın bu başarılı operasyonu, bu iğrenç silahların kullanımının bedelinin olacağı ve uluslararası toplum tarafından da hoş görülmeyeceği noktasında açık mesaj vermektedir" denildi.