Times: Erdoğan'ın zaferi geride 'bölünmüş bir Türkiye' bıraktı

İngiliz Times gazetesi, anayasa değişikliği referandumuna geniş yer ayırdığı haberinde "Erdoğan'ın zaferinin bölünmüş bir Türkiye geride bıraktığını" yazdı.

Gazetenin İstanbul muhabiri Hannah Lucinda Smith'in haberinde, Erdoğan'ın "bıçak sırtı" bir referandum süreci sonrası zafer ilan ettiği ancak oylamaların yeniden sayılması yönündeki çağrılar düşünüldüğünde, sonuçların toplumda ayrışmayı derinleştirebileceği belirtildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz oyların geçerli sayılması yönündeki kararı muhalefet kanadında tepkilere neden olmuştu. CHP ve HDP oyların yaklaşık üçte ikisinin yeniden sayılmasını istemişti.

Haberde, "Muhalifler Türk liderin zaferinin, modern Türkiye'nin babası Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası için ölüm çanları anlamına geleceğinden korkuyor" ifadeleri yer aldı.

Times muhabiri, Erdoğan'ın büyüdüğü İstanbul'un Kasımpaşa ilçesindeki referandum sonrası kutlamalara ilişkin izlenimlerine de yer verdi:

"Sonuçlar gelirken, Erdoğan'ın halen kahraman olarak görüldüğü Kasımpaşa'da bir kahvehanede erkekler toplanmış. Sürücüler arabalarına astıkları ve Erdoğan'ın portresinin olduğu bayraklarıyla korna çalıyor.

"Adını vermek istemeyen yaşlı bir adam cebinden bir fotoğraf çıkararak, 'Bu kim biliyor musun?' diye soruyor. Fotoğraf 1453'te İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'e ait. Arkasını çevirdiğindeyse Erdoğan'ın fotoğrafı var. Erdoğan için 'O ikinci Sultan Mehmet' diyor."

Times'ın haberi, bu görüşün tam da muhaliflerin vurguladığı korkularının temelinde olduğuna dikkat çekiyor.

Öte yandan, Erdoğan'ın kazandığı zafere rağmen seçmen tabanında "utanç verici terslikler" yaşadığı da vurgulandı.

İstanbul'da çoğunluğu muhafazakarların oluşturduğu Üsküdar'da seçmenlerin yüzde 53'ünün 'Hayır' oyu verdiği ve bunun "büyük bir sembolik darbe" olduğuna dikkat çekildi.

Yazıda referandumda 'Evet' diyenlerin 'istikrar' ve 'güvenlik' endişelerine de yer verildi.

Times'a konuşan bir tekstil işçisi, "Ekonomi çok kötüye gidiyor, benim korkum o. Artık koalisyonlar olmayacak ve siyasi istikrar olacak. Ayrıca biz Müslümanız. Ülkeyi daha İslamik yapma çabasına da katılıyorum" dedi.

İngiliz ordusunun tarih ve çatışma araştırmaları biriminden siyaset bilimci Ziya Meral'in ise şu ifadelerine yer verildi:

"'Evet' oyu ne siyasi ne de ekonomik istikrar getirecek. Güvenlik ve savunma alanlarındaki zorluklar için de istikrarı sağlamayacak."

Hannah Lucinda Smith'in analiz yazısında ise, Erdoğan'ın 2.6 puanlık farkla yakaladığı zaferin "'Yeni Türkiye'sini kurmak için yeterli olduğu" belirtildi.

Öte yandan, oyların yeniden sayılması durumunda ülkede "şiddetli protestolar olabileceği" kaydedildi.

Yazıda ayrıca, Türkiye'nin özellikle referandum kampanyaları sırasında Avrupa ülkeleri ile yaşadığı diplomatik krizler hatırlatılarak, "Türkiye bir zamanlar parçası olmayı arzu ettiği Batı'ya yüzünü daha da çevirecek" denildi.