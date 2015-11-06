Times: Erdoğan'ın ömür boyu başkanlığından korkuluyor

Times gazetesinde yer alan bir yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'partisinin seçimlerdeki sürpriz zaferinden sonra anayasayı değiştirip iktidarını sağlamlaştırma girişimlerine hız verdiği' belirtiliyor.

Gazete önerilen değişikliklerin bir başkanlık sistemi yaratılmasını öngördüğünü belirterek, 2008'de de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in benzer bir adım attığını vurguluyor.

BBC Türkçe'nin çevirisine göre haberde özetle şöyle deniyor:

"Erdoğan seçimden sonraki ilk konuşmasında milletin hükümetin cumhurbaşkanının yetkilerinin artırılmasına eğilmesini beklediğini söyledi. AKP'nin şimdi başkanlık sistemi önerisini referanduma götürebilmesi için fazladan 13 milletvekilinin desteğine ihtiyacı var. Kürt ve solcu partiler buna karşı çıktığı için bu destek muhtemelen milliyetçilerden gelecek."

"Erdoğan'ın partisi içinde çok büyük nüfuzu var. Sözcüsü, 'Bu cumhurbaşkanımızın kendi geleceği ile ilgili bir durum değildir. Zaten tarihe geçmiştir. Türkiye'deki sistem daha işler hale nasıl gelir tartışması Türkiye için verimli bir tartışmadır' dedi."

"Değişikliğe karşı çıkanlar, Erdoğan'ın siyasi rakiplerine baskıyı artıracağından ve nihai amacının ömür boyu başkanlık olmasından endişe ediyor."