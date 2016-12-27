Times: Erdoğan koalisyondaki müttefiklerini eleştiriyor

İngiliz Times gazetesi, Suriye'de Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü karşısında kayıpların arttığı bir dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koalisyondaki müttefiklerini eleştirdiğini yazdı.

Gazetenin iç sayfalarındaki haber, Times'ın İstanbul'daki muhabiri Hannah Lucinda Smith'in imzasını taşıyor.

Haberde Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'in sert direnişi ile karşılaşmasının ardından sınıra tanklar ve ağır silahlar yığdığı, yaşanan son gelişmelerden hava desteğini yetersiz bulduğu ABD liderliğindeki koalisyonu sorumlu tuttuğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, "Her seferinde DEAŞ'la mücadele konusunda Türkiye'ye birtakım eleştiriler getiren çevrelerin, Azez-Cerablus hattı, Dabık ve El Bab noktasında yürütülen operasyonlara gerekli desteği vermemesi kabul edilemez. El Bab'da uluslararası koalisyonun üzerine düşeni yapması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz" demişti.

Times'taki haberde de koalisyon güçlerinin Suriye çapında IŞİD'e karşı hava saldırıları düzenledikleri ancak El Bab'a yönelik ilerleyişe destek vermekten büyük oranda kaçındıkları kaydediliyor.

Haberden bazı satırlar şöyle:

"ABD Türkiye'yi, Suriye macerasında desteklemekte tereddüt ediyor. Çünkü bölgenin yakınında Pentagon'un (Amerikan Savunma Bakanlığı) silahlandırdığı ve özel güçleriyle desteklediği, Kürtlerin ağırlıkta olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) var.

"Türkiye, SDG'nin, El Bab'ın 30 mil (yaklaşık 50 kilometre) doğusundaki Menbiç'teki mevzilerinden çekilmesinde ısrarlı. ABD de bu talebi destekliyor. Ancak SDG çekilmekte tereddüt eder görünüyor.

"Ankara, SDG'deki Kürt birliklerini PKK'yla bağlantılı terörist bir grup olarak görüyor...Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türk güçlerinin El Bab'ın alınması sonrası Menbiç'e yöneleceklerini doğruladı. Erdoğan ayrıca Donald Trump'a, Kürtlere açık destek vermekten vazgeçmesini sağlayarak ABD'nin Suriye'deki politikasını değiştirmesi yolunda baskı yapmaya çalışacağının da sinyalini verdi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazar günü yaptığı bir konuşmada, "Şimdi El Bab'dayız. Ve El Bab dört bir yanından kuşatılmış vaziyette. İnşallah orada da işimiz bitti bitiyor. Ama şimdi sırada Menbiç var. Sonra, yeni dönemde ABD ile el ele verebilirsek Rakka var" demişti.

Türkiye'nin Ağustos ayında başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı ile Suriye'de Kürt koridorunu önleyecek bir bölge yaratmaya çalıştığını vurgulayan Times, Ankara ile Washington arasındaki ağız dalaşının önümüzdeki haftalarda başlaması beklenen Rakka operasyonunu tehdit ettiğini vurguluyor.

Times, ABD'nin operasyona Kürtlerin öncülüğündeki güçlerin önderlik etmesini istediğini, Türkiye'nin ise buna karşı çıktığına dikkat çekiyor.

Gazetedeki haber, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u telefonla aramasının ve iki bakanın Halep'teki ateşkesin Suriye'nin diğer bölgelerinde de uygulanması ihtimalini tartıştıklarının bildirilmesi ile noktalanmış.