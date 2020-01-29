Times: Donald Trump'ın İsrailliler ve Filistinliler arasında barış için planı gerçekçi değil

İngiliz Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Planı' adını verdiği 'Ortadoğu Barış Planı' ile ilgili yayımladığı editoryal başyazısında, "Donald Trump'ın İsrailliler ve Filistinliler arasında barış için planı gerçekçi değil" dedi.

Times gazetesinin yazısı, "İsrail'in Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi ile 2014'teki çatışmasından beri, kutsal topraklarda tedirgin bir barış havası hakim. Şiddet ve ölümler ara sıra görülse de, sınırlı oldu" ifadesiyle başlıyor.

Gazete ardından, Gazze ve Batı Şeria'da kötü ekonomik koşullarını ortaya koyuyor:

"Gazze'de halkın yüzde 50'si işsiz. Yahudi yerleşimlerinin genişlemeye devam ettiği, daha barışçıl Batı Şeria'da bile, Filistin ekonomisi durgun."

Bir Filistin devletinin İsrail devleti ile yan yana uyum için var olabileceğine dair inancın taraflarda solduğunu belirten Times, "Şimdi Donald Trump 'Yüzyılın Planı' ile kördüğümü çözebileceğini iddia ediyor. Neredeyse kesinlikle yanılıyor" diyor.

Yazı şöyle devam ediyor:

"Trump geçmişte de dün de iki devletli bir çözümün olabileceğini söyleyip durdu. Ancak odak noktası hep İsrail oldu. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı ve elçiliğini Tel Aviv'den oraya taşıdığı 2017 yılından beri, resmi olarak Beyaz Saray ve Mahmud Abbas'ın liderliğindeki Filistin Yönetimi arasında bir iletişim olmadı. Geçen yıl ABD fikrini değiştirerek, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olmadığına karar verdi."

Yazı, ABD Başkanı Trump'ın bu anlaşmayı açıklarken yanında Filistinli bir yetkilinin olmaması eleştirilerek sürüyor. Trump, planını İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıklamıştı.

"Dünkü açıklama da bu minvalde devam etti. 1993'te kendi barış girişimini başlatan Bill Clinton'ın yanında dönemin Filistin lideri Yaser Arafat ve İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin vardı. George W. Bush kendisininkini Abbas ve Ariel Sharon ile başlattı. Trump ise buna karşın, dün sadece İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ileydi, öncesinde de İsrailli muhalif rakip Benny Gantz ile görüştü. Abbas anlaşmayı kınadı, ABD Başkanı için 'O bir köpek, köpekoğlu' dedi."

Times gazetesi, ardından yeni planın Trump'ın damadı Jared Kushner'in yönetiminde hazırlandığını ve Yahudilerin Tapınak Tepesi, Müslümanların ise Harem-ül Şerif olarak adlandırdığı kutsal sayılan toprakların kontrolünü İsrail'e verdiğini yazıyor.

Gazete, plana göre Batı Şeria'nın 3'te 1'inin ve Ürdün Vadisi'nin İsrail'e verildiğini hatırlatıyor. Filistinlilere ise bunun karşılığında ekonomik yatırım yapılacağını ve askerden arındırılarak kendilerini yönetme hakkı verileceğini yazıyor.

Gazetede, "Trump Filistinlilere Doğu Kudüs'te başkent sözü verirken, şehri İsrail'in 'bölünmez başkenti' olarak da tanımladı. Her ikisi birden doğru olamaz" ifadeleri yer alıyor.



Trump'ın planı Gazze'de protesto edildi

Trump'ın Filistinlilerin eninde sonunda planını destekleyecekleri konusunda emin olduğunu yazan gazete, pek çok Arap ülkesinin arkasında olduğuna yönelik sözlerini de hatırlatıyor ve şöyle devam ediyor:

"Ürdün Kralı Abdullah, ki onun desteği hayati, planı kabul etmeyi 'kesinlikle reddedeceğini' söyledi."

Yazı şu ifadelerle sonlanıyor:

"Son 30 yıldır her ABD Başkanı bu çatışmaların en zorlusunu çözmeye çalıştı ve başarısızlığa uğradı. Trump onların izinden yürüyeceğe benziyor."