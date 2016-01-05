Times: Diyarbakır'ın Sur ilçesi Suriye gibi

Times gazetesinin muhabiri Hannah Lucinda Smith, Diyarbakır'ın Sur ilçesinden izlenimlerini aktardığı haberinde Sur'u, 'Suriye'nin çatışmaların başladığı dönemdeki bir kopyasına' benzetiyor.

BBC Türkçe'nin çevirisine göre gazete, son bir ay içinde PKK ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar yüzünden Diyarbakır'ın Sur ilçesini terk edenlerin sayısının da 20 bin civarında olduğunu yazıyor.

Muhabir, Diyarbakır'ın merkezi Sur'u 'savaş bölgesi' olarak tanımlıyor.

Haberde, Türkiye'nin birçok yerinde yeni yıla hava fişeklerle girilirken Sur'un ise yeni yıla çatışmalarla başladığına dikkat çekiliyor ve Sur'u terk edenlerden 67 yaşındaki Hamdi Zengin'in şu sözleri aktarılıyor:

"İstanbul başka bir ülke. Buradan farklı bir dünyada yaşıyorlar. Onlar normal yaşıyor. Bizim burada polis evlerimizi basıyor, çatılarda keskin nişancılar ve her yerde barikatlar var."