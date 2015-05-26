Times: Demirtaş karizmatik ve sadece 42 yaşında

İngiliz Times gazetesinde, Türkiye'de 7 Haziran'da yapılacak genel seçimler ile ilgili bir makale yer alıyor.

"Kürt partisi, Erdoğan'ın mutlak güç hesaplarını engelleyebilir" başlıklı yazıda HDP'nin 'iktidardaki İslamcı hükümet için benzeri görülmemiş bir yenilginin mühendisi olabileceği' ifadesi kullanılıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, anketlerin 7 Haziran'da yapılacak seçimlerde, AKP'nin göreve geldiği 2002'den bu yana ilk kez koalisyon kurmak zorunda kalabileceğini gösterdiği belirtiliyor.

Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçmenleri, tüm gücü elinde toplayacak anayasa değişikliğini yapabilmesi için AKP'ye parlamentodaki koltukların 5'te 3'ünü vermeye çağırdığı hatırlatılıyor.

Times'taki makale şöyle devam ediyor: "Karmaşık seçim hesaplarında anahtar HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) elinde. Türki siyasetini sarsan HDP, kendisini bir Kürt partisinden hem Kürt hem de Türklere hitap eden liberal bir partiye dönüştürdü. 76 milyon nüfuslu Türkiye'de 15 milyon Kürt yaşıyor."

Haberde kendisinden "yakışıklı, karizmatik ve sadece 42 yaşında" diye söz edilen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hem AKP hem de CHP'den oy "çalabileceği" belirtiliyor. Buna örnek olarak da HDP'nin haftasonu İzmir'deki mitingine 20 bin kişinin katılması gösteriliyor.

Ancak birçok seçmenin, PKK ile bağlantısı nedeniyle HDP'yi hala "zehirli" olarak gördüğü belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da anayasal olarak partiler üstü bir konumda durması gerektiğinin hatırlatıldığı yazıda, "Buna rağmen, [Erdoğan] bazı konuşmalarında PKK ile bağlantısına vurgu yaparak Kürt partisine saldırdı" ifadesi kullanılıyor.

Haberde son seçim anketlerinin sonuçlarına da yer veriliyor. SONAR'ın anketine göre HDP'nin %10.4, AKP'nin %41 oy almasının beklendiği belirtiliyor.

Yüzde 10 barajını aşamazsa, HDP'nin oylarının diğer partilere dağıtılacağını, bunun da en çok AKP'nin işine yarayacağını yazan gazete, HDP'den milletvekili adayı olan Dengir Mir Mehmet Fırat'ın şu sözlerine yer veriyor: "Bunu [seçime parti olarak katılmayı], olgunluğumuzu, sadece Kürt bölgelerinin değil, tüm Türkiye'nin temsilcisi olduğumuzu kanıtlamak için yaptık".

"Erdoğan'ın Kobani hakkındaki sözleri Kürtleri öfkelendirdi"

Haberde Fırat'ın HDP'ye itici gücün, önceki seçimlerde AKP'ye oy vermiş olan muhafazakar Kürtlerden geleceğini söylediği belirtiliyor.

Times'in haberi şöyle devam ediyor: "Birçok Kürt, Erdoğan'ın, IŞİD'in Kobani işgali sırasındaki sözlerine çok öfkelendi. Erdoğan Kürt savaşçıları terörist olarak niteledi ve 'IŞİD'den farkları yok' dedi. Ayrıca Kürtlerin yenileceğini de söyledi ama bu yanlış bir tahmindi".

Yazı seçimlerden bir koalisyon çıkacaksa, en muhtemel senaryonun AKP- MHP koalisyonu olduğu ifadesiyle son buluyor.