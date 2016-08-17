Times: Darbe girişimi sonrası Yunanistan'a geçen göçmen sayısı arttı

Times gazetesinde yer alan bir habere göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı arttı.

Atina'daki resmi verilere dayandırılan haberde, darbe girişimi sonrası Türkiye'den Yunanistan'a giden göçmen sayısında yüzde 84 oranında artış yaşandığı kaydedildi.

Times bu artışın, Ankara'nın AB ile vardığı göçmen anlaşmasının başarısız olacağı kaygısına işaret ettiğini belirtiyor.

Haberin devamında şu veriler var:

"Mart ayında varılan Türkiye-AB anlaşmasından önce, günde ortalama 2500 olan Yunanistan'a giden göçmen sayısı büyük oranda düşmüş olsa da, veriler, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra keskin bir artış yaşandığını ve sayının günde yaklaşık 100'ü bulduğunu gösteriyor."

"Save the Children yardım kuruluşu da son iki haftada adalara ulaşanların sayısının, geçen ayın aynı zaman dilimine kıyasla yüzde 144 arttığını söyledi."

"Yardım kuruluşu, göçmen sayısındaki en büyük artışın Sakız Adası'nda yaşandığını ve bu ay içinde adaya ulaşanların sayısının günde ortalama sekiz kişiden 42'ye çıktığını belirtti."

"Save the Children'ın Yunanistan faaliyetlerinden sorumlu yetkili Katie Dimmer 'En başa dönmek üzereyiz. Varanların sayısının yeniden artmasıyla geçen yaz yaşananların tekrarını görmeye başladık. Ancak bu sefer, sığınma talep edenlerin çoğu kapasitesinden fazla dolan tesisler arasında kapana kısılmış durumda' diyor."

"Güçlü rüzgârlara ve dalgalı sulara rağmen, Sahil Güvenlik ekipleri dün Yunanistan ve Türkiye'yi birbirinden ayıran dar boğazda Midilli Adası'nın kuzeydoğu kıyılarında 51 göçmeni kurtardı."

"Yunan adasındaki yardım çalışanları ve yetkililer, göçmenlerin küçük şişme bir bot içine tıkıştığını ve botun batmak üzere olduğunu söyledi."

"Hellas adlı cankurtaran ekibi başkanı Spyros Mitrisakis, 'Sayılar yeniden artmaya başladı, endişeleniyoruz. Yeni bir kurtarma bölgesi oluşturmayı düşünüyoruz' dedi."

"Anlaşmanın yürürlüğe girdiği Mart ayından bu yana, birçok yardım kuruluşu çalışmalarını azalttı, bazıları da operasyonlarına son verdi."

"Ancak darbe girişiminden sonra göçmen sayısının artmasıyla, Türkiye AB'ye akını durdurmakta başarısız olursa, AB'nin de Ekim ayına kadar vizelerin kaldırılmasını reddedeceği ve tüm anlaşmanın tehlikeye gireceği endişesi doğdu."