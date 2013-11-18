Times: Ayasofya Türkiye'nin laik sistemi adına güçlü bir reklam

Times gazetesi, Ayasofya'nın Türkiye'nin laik sistemi adına güçlü bir reklam vazifesi gördüğünü yazdı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Ayasofya Müzesi'nin yeniden cami olmasına ve ibadete açılmasına ilişkin sözlerini hatırlattı. MHP'nin de buna destek verdiğini belirterek, yaklaşan seçimlerde AKP'nin oylarına rakip olduğunu ifade etti. Diğer yandan, müzenin statüsünün değiştirilmesini eleştirenlerin Türkiye'nin laik anayasasına yönelik saldırı olarak algıladıkları için karşı çıktıklarını belirtti.

BBC Türkçe'nin Times gazetesine dayandırdığı habere göre, Türkiye'de Ayasofya Müzesi'nin yeniden camiye dönüştürülmesi yönünde siyasi baskıların arttığını yazdı.

Gazete, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Ayasofya'nın yeniden ''ibadete açılmasına'' yeşil ışık yakan sözlerinin yanısıra Milliyetçi Hareket Partisi sıralarından da benzer yönde bir talebin yükseldiğini bildiriyor.

Times, Ayasoyfa'nın camiye dönüştürülmesi kampanyasına eleştirel gözle bakan çevrelerin ise bu talepleri Türkiye'nin laik anayasasına yönelik saldırıların bir parçası olarak değerlendirdiklerini kaydediyor.

Times'ın ifadesiyle İstanbul'un en popüler turist mekanı olan eski Bizans kilisesi ve Osmanlı camii Ayasofya'nın müze statüsünün değiştirilmesi talebi hükümetin İslamcı bir gündemi hayata geçirdiği eleştirilerini bir kez daha alevlendiriyor.

Gazete, aşırı sağda diye nitelediği MHP'nin yaklaşan seçimler öncesinde AKP hükümetinin muhafazakar oylarına rakip olduğunu ve MHP'nin Ayasofya'nın camileştirilmesi yönünde bir yasa tasarısını meclise getirmeyi planladığını yazıyor.

Times'ın da aktardığı gibi, 537 yılında kilise olarak inşa edilen Ayasofya, Osmanlıların İstanbul'u ele geçirmesi ardından camiye dönüştürülmüş ve 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ibadete kapatılarak varlığını bir müze olarak sürdürmüştü.

Bizans İmparatoru Jüstinyen'in emriyle inşa edilen ve adı Yunanca 'Kutsal Bilgelik' anlamına gelen Ayasofya, kuruluşundan sonraki 1000 yıl süresince dünyanın en büyük kapalı mekanıydı.Times, geçen sene 3 milyon 3 yüz bin turistin ziyaret ettiği Ayasofya'nın Türkiye'nin laik sistemi adına güçlü bir reklam vazifesi gördüğünü bildiriyor.