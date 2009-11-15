Times: Açılım AB'ye katılıma yardımcı olabilir

T24 - İngiliz basını, TBMM'de önceki gün yapılan "demokratik açılım" oturumuyla, hükümetin sorunun çözümü için "tarihi bir öneride" bulunduğu yorumunu yaptı.

Times gazetesindeki haberde, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın "Demokratik açılımın sloganı, herkes için daha fazla özgürlüktür" dediği belirtildi.

Hükümetin ilk adımlarından birinin özel televizyonlarda Kürtçe yayın sınırlamasını tamamen kaldırmak olduğu ifade edilen haberde, şöyle denildi:

"Hükümet daha sonra, Kürtçe siyasi kampanya yapılmasına ilişkin yasağa son verecek ve 1950'lerden bu yana Türkçe isimler verilen şehir ve köylere yeniden Kürtçe isimlerini verecek. Ayrıca, Kürtlerin ayrımcılık sorunlarıyla ilgilenebilmek için bir komite oluşturulacak."

"Açılımın Türkiye'nin AB'ye katılımına yardımcı olabileceğini" kaydeden Times gazetesi, Türk hükümetinin "40 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan" sorunun çözümü konusunda "tarihi bir öneride" bulunduğu yorumunu yaptı.

Financial Times (FT) gazetesi de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün TBMM'de, "Bu olayı sadece terör sorunu olarak algılamak veya anlatmak ayrı bir yanlıştır. Sadece Kürt sorunu olarak algılamak veya anlatmak ayrı bir yanlıştır" diye konuştuğunu yazdı.

"Başbakan bu sözleriyle risk aldı" diyen gazete, "Erdoğan'ın, Kürtleri tatmin etmeden, Türkiye genelinde kendisine oy verenleri karşısına alma riski aldığı" yorumunu yaptı.

Ana muhalefet ve diğer muhalefet partilerinin Başbakan Erdoğan'a karşı çıktıklarını kaydeden gazete, "PKK'nın dağdan nasıl indirileceği gibi hassas bir konunun ise parlamentodaki tartışmada ele alınmadığını" yazdı.