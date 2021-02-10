Times'a göre Erdoğan'ın sempati kazanma çabası Beyaz Saray'da dikkate alınmadı

"Blinken, Türkiye'nin 'transatlantik ittifakına göre hizalandırılmasını' bir gereklilik olarak kabul etti ancak Türkiye'yi de zor bir müttefik olarak gördü."

Blinken'in, "Biden, uluslararası hukuku ihlal eden veya bir NATO müttefiki olarak taahhütlerini ihlal eden Türkiye'den hesap soracak. Yönetimimiz ayrıca insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü de gündeme getirecek" sözlerini okurlarına hatırlatan Times'taki haberde şu yorum da yer alıyor:

"Bu, Türkiye'nin Uygurların Çin'e iadesi ilgili anlaşmayı imzalaması durumunda daha fazla yaptırım anlamına gelebilir."

'Dört yılda çatlaklar iyice büyüdü'

Times, Washington merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde yaklaşık 30 yıldır ABD-Türkiye ilişkilerini analiz eden Bülent Alirıza'nın görüşlerine de yer vermiş:

"Trump'ın gidişiyle ikili ilişkiler artık ciddi bir sorun. Türkiye isterse Rusya ile anlaşmaya devam edebilir ama Biden döneminde ABD ve NATO ile de bağlarını sürdürmek istiyorsa bunu yapamaz.

"S-400 sadece bir gösterge. Gerekçesi de Türkiye'nin kendi yoluna gitmeye karar vermesi. Erdoğan işleri düzeltmek için Biden'a ulaşması gerektiğine inanıyor ama bu işe yaramayacak."

İsrail ve AB ile ilişkileri iyileştirme çabaları

Times'taki haberde, AKP'nin iç siyasette ciddi oranda güç kaybettiği ve MHP'yle ittifakı nedeniyle, Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile polemiğe girildiği belirtiliyor. Gazeteye göre, Azerbaycan'a Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda yapılan yardım da, yeni ABD yönetimi tarafından hoş görülmüyor.

Erdoğan'ın, son yıllarda ilişkilerinin kötüye gittiği Batılı müttefikleri ile de ekonomik kriz nedeniyle yeniden ilişki kurmaya çalıştığının vurgulandığı haber, şöyle devam ediyor: