Time'a göre en iyisi Flickr

T24- Dünyanın en önemli haber dergilerinden Time, 2009 yılının en iyi internet sitelerini seçti. İngilizce dilinde yayın yapan siteler arasından seçilen 50’lik listenin ilk sırasında, fotoğraf arşivleme ve paylaşma portalı Flickr yer aldı.

Ntvmsnbc'de yer alan haberde,derginin internet sitesinde yer alan yazıda, Flicker’ın fotoğraf etiketleme ve kategorilere ayırma sistemini övdüğü söyleniyor.

Arkadaş olarak eklenen kişilerin birbirinin fotoğraflarına etiket eklemeye izin verilmesi ve bu etiketler yoluyla kendiliğinden bir kategorizasyon oluşması, bugüne kadar 3 milyarın üstünde fotoğraf yüklenmiş olması gibi nedenlerle Flicker birinciliği kaptı.

Time listesinin ikinci sırasında California Coastline isminde, California sahil şeridinin adım adım detaylı fotoğraflanmasını içeren proje yer alırken, üçüncülüğü favori web sayfası ve makalelelerin üye sayfalarına linklendiği ‘bookmark’ sitesi Delicious aldı.

Listede Twitter 6., Google 11, YouTube ise 12. Sıraya oturdu. Time’ın en iyi 50 internet sitesinin tam listesi şöyle:

1.Flickr

2.California Coastline

3.Delicious

4.Metafilter

5.popurls

6.Twitter

7.Skype

8.Boing Boing

9.Academic Earth

10.OpenTable

11.Google

12.YouTube

13.Wolfram|Alpha

14.Hulu

15.Vimeo

16.Fora TV

17.Craiglook

18.Shop Goodwill

19.Amazon

20.Kayak

21.Netflix

22.Etsy

23.PropertyShark.com

24.Redfin

25.Wikipedia

26.Internet Archive

27.Kiva

28ConsumerSearch

29.Metacritic

30.Pollster

31.Facebook

32.Pandora and Last.fm

33.Musicovery

34.Spotify

35.Supercook

36.Yelp

37.Visuwords

38.CouchSurfing

39.BabyNameWizard.com's NameVoyager

40.Mint

41.TripIt

42.Aardvark

43.drop.io

44.Issuu

45.Photosynth

46.OMGPOP

47.WorldWideTelescope

48.Fonolo

49.Get High Now

50.Know Your Meme