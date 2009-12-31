Time'a göre en iyisi Flickr

T24- Dünyanın en önemli haber dergilerinden Time, 2009 yılının en iyi internet sitelerini seçti. İngilizce dilinde yayın yapan siteler arasından seçilen 50’lik listenin ilk sırasında, fotoğraf arşivleme ve paylaşma portalı Flickr yer aldı.
Ntvmsnbc'de yer alan haberde,derginin internet sitesinde yer alan yazıda, Flicker’ın fotoğraf etiketleme ve kategorilere ayırma sistemini övdüğü söyleniyor.
Arkadaş olarak eklenen kişilerin birbirinin fotoğraflarına etiket eklemeye izin verilmesi ve bu etiketler yoluyla kendiliğinden bir kategorizasyon oluşması, bugüne kadar 3 milyarın üstünde fotoğraf yüklenmiş olması gibi nedenlerle Flicker birinciliği kaptı.
Time listesinin ikinci sırasında California Coastline isminde, California sahil şeridinin adım adım detaylı fotoğraflanmasını içeren proje yer alırken, üçüncülüğü favori web sayfası ve makalelelerin üye sayfalarına linklendiği ‘bookmark’ sitesi Delicious aldı.
Listede Twitter 6., Google 11, YouTube ise 12. Sıraya oturdu. Time’ın en iyi 50 internet sitesinin tam listesi şöyle:
1.Flickr
2.California Coastline
3.Delicious
4.Metafilter
5.popurls
6.Twitter
7.Skype
8.Boing Boing
9.Academic Earth
10.OpenTable
11.Google
12.YouTube
13.Wolfram|Alpha
14.Hulu
15.Vimeo
16.Fora TV
17.Craiglook
18.Shop Goodwill
19.Amazon
20.Kayak
21.Netflix
22.Etsy
23.PropertyShark.com
24.Redfin
25.Wikipedia
26.Internet Archive
27.Kiva
28ConsumerSearch
29.Metacritic
30.Pollster
31.Facebook
32.Pandora and Last.fm
33.Musicovery
34.Spotify
35.Supercook
36.Yelp
37.Visuwords
38.CouchSurfing
39.BabyNameWizard.com's NameVoyager
40.Mint
41.TripIt
42.Aardvark
43.drop.io
44.Issuu
45.Photosynth
46.OMGPOP
47.WorldWideTelescope
48.Fonolo
49.Get High Now
50.Know Your Meme