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Kültür-Sanat

Time, yılın en iyi film karakterini seçti

Listede yer alan filmler arasında Offred, It, Game of Thrones da var

13 Aralık 2017 16:06

Amerikan Film Enstitüsü tarafından geçen hafta “Yılın en iyi 10 filmi” arasında gösterilen Wonder Woman, şimdi de Time Dergisi tarafından yılın en iyi film karakteri seçildi.

İsrailli oyuncu Gal Gadot tarafından canlandırılan "Wonder Woman" Time'a göre son zamaların en iyi karakteri oldu. Wonder Woman'ı ise “It” filminin ana karakteri “Pennywise” takip etti. 

It

18 yaş üstü filmler sıralamasında 2017’nin en çok gişe getiren filmi olan “It”, 327 milyon dolar kazanmıştı. Handmaid’s Tale (Damızlık Kızın Öyküsü) dizisinin başkarakteri olan “Offred” ise listede kendisine üçüncü sıradan yer buldu.  Offred karakteri, ABD’li aktris Elisabeth Moss tarafından canlandırıldı.

Offred

Time Dergisi'ne göre en iyi film karakterleri listesinin devamı şöyle:

Viserion - Game of Thrones

game-of-throns

Girls Trip - Dina

Girls Trip - Dina

Kono Kalakaua ve Chin Ho Kelly - Hawaii Five-O

Kono Kalakaua ve Chin Ho Kelly - Hawaii Five-O

Julia - Muppet 

Julia - Muppet

Sean Spicer - Melissa McCarthy 

sean-spicer

Hannah Baker - 13 Reasons Why

Hannah Baker - 13 Reasons Why

Randall Pearson - This is Us

Randall

ETİKETLER

filmtimekarakterWonder WomanitOffredhaberGal Gadot

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