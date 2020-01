Time, yılın en iyi film karakterini seçti

Amerikan Film Enstitüsü tarafından geçen hafta “Yılın en iyi 10 filmi” arasında gösterilen Wonder Woman, şimdi de Time Dergisi tarafından yılın en iyi film karakteri seçildi.

İsrailli oyuncu Gal Gadot tarafından canlandırılan "Wonder Woman" Time'a göre son zamaların en iyi karakteri oldu. Wonder Woman'ı ise “It” filminin ana karakteri “Pennywise” takip etti.

18 yaş üstü filmler sıralamasında 2017’nin en çok gişe getiren filmi olan “It”, 327 milyon dolar kazanmıştı. Handmaid’s Tale (Damızlık Kızın Öyküsü) dizisinin başkarakteri olan “Offred” ise listede kendisine üçüncü sıradan yer buldu. Offred karakteri, ABD’li aktris Elisabeth Moss tarafından canlandırıldı.

Time Dergisi'ne göre en iyi film karakterleri listesinin devamı şöyle:

Viserion - Game of Thrones

Girls Trip - Dina

Kono Kalakaua ve Chin Ho Kelly - Hawaii Five-O

Julia - Muppet

Sean Spicer - Melissa McCarthy

Hannah Baker - 13 Reasons Why

Randall Pearson - This is Us