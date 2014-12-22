Time Türk gazeteciyi yılın fotoğrafçısı seçti

Time dergisinin internet sitesinde yer alan haberde; "2014'ün en iyi fotoğrafçısı hiç şüphesiz AFP'den Bülent Kılıç oldu" ifadelerine yer verildi.

Medya Tava'nın haberine göre, AFP'ye (Agence France-Presse) 2003 yılında başlayan 35 yaşındaki fotoğrafçı, bir yıl boyunca Ukrayna ve Türkiye'deki haberleri yakından takip etti. Özellikle Ekim ayında IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) Kobanê'deki hava saldırısını yakından görüntüleyen Kılıç, tüm dünyada fotoğraf editörlerinin dikkatini çekti.

'Çok yoruldum'

Ancak son iki aydır yerel haberleri takip ettiği için İstanbul'da çalışan Kılıç'ın performansında düşüş gözlendi. Bu düşüşün nedenini "çok yoruldum" diyerek açıklayan Kılıç, "Suriye sınırındaki Kobanê bölgesinde çatışmaları izlediğim dönemde, her gün 05:00'te kaldığım otelden çıkıp, geç saatlerde geri geliyordum" dedi.

Evli ve 1 yaşında bir erkek çocuğu olan Kılıç, "Bu 1 yaşında bebeği olan evli bir fotoğrafçı için ideal bir durum değil. Haftalarca veya aylarca evden uzaklaşıp göreve gittiğimizde, evde geçireceğimiz zamanı da bulmak zorundayız" diye konuştu.

'Time'ın ilk 100'ünde'

Ocak ve Şubat aylarında Avrupa yanlısı protestolar kötü bir hal alınca, Ukrayna'da Kılıç için yoğun bir yıl başladı. Olayları izlemek için Kiev'e giden Kılıç şunları söyledi:

"Kiev'e geldiğimde gösteriler üçüncü ayındaydı ve hala sürmekteydi. Bağımsızlık Meydanı olarak bilinen alanda protestocular tarafından kalabalığın üzerine ateş açıldı ve hükümet yanlısı güçler ile çatışma başladı."

Kılıç, 23 Ekim'de Kürt güçleri ile IŞİD arasındaki mücadeleyi, bir köylünün evinin çatısından görüntüledi. Aynı zamanda Time dergisi için de çalışan Kılıç, IŞİD'in hava saldırısını 1.7 dönüştürücü ve 400 mm lens kullanarak görüntüledi ve Time'ın Top 100 listesine girdi.

Bülent Kılıç kimdir?

1979 yılında Tunceli'de doğdu. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü bitirdi. 2003 yılından bu yana AFP'de (Agence France-Presse) foto muhabir olarak çalışıyor.

İşte Kılıç'ın fotoğraflarından bazıları: