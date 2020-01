Time, tüm zamanların en iyi 50 oyununu açıkladı

ABD'nin en çok okunan haftalık haber dergilerinden biri olan Time 10 yılın en hızla büyüyen marketlerinden biri olan oyun dünyasını mercek altına aldı. Dergi yaptığı uzun çalışmanın ardından sektöre damgasını vuran 150 oyunu belirledi. Bu listeyi de kısaltan ekip, tüm zamanların en iyi 50 oyununu okurları ile paylaştı. Listede Grand Theft Auto: Vice City'nin yer almaması dikkat çekti.

İşte Time'ın gözünden tüm zamanların en iyi oyunları:

50. King’s Quest III: To Heir Is Human

49. Dota 2

48. Angry Birds

47. Guitar Hero

46. Resident Evil 4

45: Gran Turismo 3: A-Spec

44. Super Smash Bros.

43. Call of Duty 2

42. BioShock

41. ESPN NFL 2K5

40. Pong

39. Castlevania

38. Portal 2

37. Braid

36. Fallout 3

35. Galaga

34. Red Dead Redemption

33. Super Mario Kart

32. Wolfenstein 3D

31. The Sims

30. Pokemon Red & Blue

29. Myst

28. Donkey Kong

27. Mortal Kombat

26. StarCraft II: Wings of Liberty

25. Halo: Combat Evolved

24. Final Fantasy VII

23. Microsoft Flight Simulator X

22. GoldenEye 007

21. Diablo II

20. Zork

19. Space Invaders

18. Rise of the Tomb Raider

17. Grand Theft Auto III

16. Counter-Strike

15. Quake

14. SimCity 2000

13. Final Fantasy VI

12. Sid Meier’s Civilization IV

11. World of Warcraft

10. The Oregon Trail

9. Super Mario Bros.

8. The Legend of Zelda

7. Minecraft

6. Ms. Pac-Man

5. Doom

4. Half-Life 2

3. The Legend of Zelda: Ocarina of Time

2. Super Mario 64

1. Tetris