Time, tüm zamanların en iyi 50 oyununu açıkladı

ABD'nin en çok okunan haftalık haber dergilerinden biri olan Time 10 yılın en hızla büyüyen marketlerinden biri olan oyun dünyasını mercek altına aldı. Dergi yaptığı uzun çalışmanın ardından sektöre damgasını vuran 150 oyunu belirledi. Bu listeyi de kısaltan ekip, tüm zamanların en iyi 50 oyununu okurları ile paylaştı. Listede Grand Theft Auto: Vice City'nin yer almaması dikkat çekti.
İşte Time'ın gözünden tüm zamanların en iyi oyunları:
50. King’s Quest III: To Heir Is Human
49. Dota 2
48. Angry Birds
47. Guitar Hero
46. Resident Evil 4
45: Gran Turismo 3: A-Spec
44. Super Smash Bros.
43. Call of Duty 2
42. BioShock
41. ESPN NFL 2K5
40. Pong
39. Castlevania
38. Portal 2
37. Braid
36. Fallout 3
35. Galaga
34. Red Dead Redemption
33. Super Mario Kart
32. Wolfenstein 3D
31. The Sims
30. Pokemon Red & Blue
29. Myst
28. Donkey Kong
27. Mortal Kombat
26. StarCraft II: Wings of Liberty
25. Halo: Combat Evolved
24. Final Fantasy VII
23. Microsoft Flight Simulator X
22. GoldenEye 007
21. Diablo II
20. Zork
19. Space Invaders
18. Rise of the Tomb Raider
17. Grand Theft Auto III
16. Counter-Strike
15. Quake
14. SimCity 2000
13. Final Fantasy VI
12. Sid Meier’s Civilization IV
11. World of Warcraft
10. The Oregon Trail
9. Super Mario Bros.
8. The Legend of Zelda
7. Minecraft
6. Ms. Pac-Man
5. Doom
4. Half-Life 2
3. The Legend of Zelda: Ocarina of Time
2. Super Mario 64
1. Tetris