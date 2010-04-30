Time: 'Survivor Erdoğan'

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EN ETKİLİ 25 LİDER



EN ETKİLİ 25 KAHRAMAN:



EN ETKİLİ 25 SANATÇI



EN ETKİLİ 25 DÜŞÜNÜR

Her yıl yayınlanan ve siyaset, sanat, iş ve düşünce dünyasından 25 en etkili kişinin belirlendiği listede Başbakan Recep Tayyip Erdoğan "en etkili liderler" listesinin 17.sırasında yer aldı.Birinci sırasında Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva'nın yer aldığı listede Başbakan Erdoğan zorluklara rağmen ayakta kalabilen kalan kişi anlamına gelen "survivor" ifadesi kullanıldı.Erdoğan için şu ifadeler kullanıldı:"İnançlı bir Müslüman ve sözünü sakınmayan bir eski futbolcu olan 56 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan 1994 yılında İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tanındı.Bir zamanlar sokaklarında simit sattığı şehrin yöneticisi olan Erdoğan, hakkında açılan davalar dolayısıyla bu unvanını kaybetse de halkın gözündeki popülerliğini günden güne artırdı.Erdoğan, İslamcı politikalar sürdürdükleri gerekçesiyle üç partinin kapanışına şahit oldu. Batı ve iş dünyası yanlısı partisi Ak Parti’yi ise 2001 yılında kurdu. İlk olarak 2003 yılında Başbakanlığa seçilen Erdoğan, dört yıl sonra yapılan seçimlerde de sandıktan lider çıktı.Başbakanlığı’nın özellikle ikinci döneminde Müslüman dünyasının küresel sözcülüğüne soyunan Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilere karşın İsrail’i açık açık eleştirdi, Hamas’la müzakerelere girilmesi fikrini savundu ve ABD’nin İran’a yaptırımlarına karşı çıktı.NATO’nun tek Müslüman üyesi, laik demokratik Türkiye’nin başbakanı Erdoğan, ülkesinin çevresindeki bir bölgeyi yeniden şekillendirebilecek bir lider."Listede yer alan diğer liderler şöyle sıralanıyor:Luiz Inácio Lula da Silva - Brezilya Devlet BaşkanıJ.T. Wang - Acer Group CEO'suMike Mullen - ABD Genelkurmay BaşkanıBarack Obama - ABD BaşkanıRon Bloom - Barack Obama'nın Sanayi DanışmanıYukio Hatoyama - Japonya BaşbakanıDominique Strauss-Kahn - IMF BaşkanıNancy Pelosi - ABD Temsilciler Meclisi BaşkanıSarah Palin - Alaska Valisi, 2008 seçimlerinin Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı AdaySalam Fayyad - Filistin Yönetimi BaşkanıJon Kyl - Arizona Eyaleti SenatörüGlenn Beck -ABD'li sunucu ve yorumcuAnnise Parker - Houston Belediye BaşkanıTidjane Thiam - Prudential CEO'suJenny Beth Martin - Çay Partisi Hareketi KoordinatörüChristine Lagarde - Fransa Sanayi ve Çalışma BakanıRecep Tayyip Erdoğan - Türkiye BaşbakanıGeneral Stanley McChrystal - ISAF komutanıManmohan Singh - Hindistan BaşbakanıBo Xilai - Çin Komünist Partisi SekreteriMark Carney - Kanada Merkez Bankası BaşkanıCarol Keehan - ABD Katolik Sağlık Birliği BaşkanıŞeyh Halife Bin Zayid El Nahyan - Birleşik Arap Emirlikleri Devlet BaşkanıRobin Li -Çinli arama motoru Baidu'nun kurucusuScott Brown - Massachussetts SenatörüBill ClintonKim Yu-NaMir Hüseyin MuseviBen StillerTemple GrandinP. NamperumalsamyNay Phone LattChen Shu-chuPhil MickelsonDidier DrogbaGraça MachelReem Al NumerySachin TendulkarTristan LecomteLiya KebedeKiran Mazumdar-ShawZahra RahnavardJet LiSerena WilliamsTony TravisKarls Paul-NoelRahul SinghValentin AbeMalalai JoyaWill AllenLady GagaConan O'BrienKathryn BigelowOprah WinfreyValery GergievRobert PattinsonAshton KutcherSuzanne CollinsTaylor SwiftNeil Patrick HarrisCarlton Cuse ve Damon LindelofPrinceLea MicheleJerry Holkins ve Mike KrahulikSimon CowellNeill BlomkampElton JohnMarc JacobsDavid ChangBanksyChetan BhagatSandra BullockRicky GervaisHan HanJames CameronZaha HadidElizabeth WarrenDouglas Schwartzentruber ve Larry KwakMichael PollanAtul GawandeJaron LanierVictor PinchukLee Kuan YewDeborah GistKathleen MerriganSteve JobsTim WhiteLisa JacksonElon MuskEdna FoaJaime LernerPaul VolckerAmy SmithMatt BergAmartya SenMichael SherradenSanjit 'Bunker' RoyTim WestergrenDavid Boies ve Theodore OlsonSonia Sotomayor