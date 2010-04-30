Time: 'Survivor Erdoğan'

T24- Time dergisinin yılın en etkili 100 kişisinin belirlendiği ve olay yaratan listesine bu yıl Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 17'nci sıradan girdi.
Her yıl yayınlanan ve siyaset, sanat, iş ve düşünce dünyasından 25 en etkili kişinin belirlendiği listede Başbakan Recep Tayyip Erdoğan "en etkili liderler" listesinin 17.sırasında yer aldı.
Birinci sırasında Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva'nın yer aldığı listede Başbakan Erdoğan zorluklara rağmen ayakta kalabilen kalan kişi anlamına gelen "survivor" ifadesi kullanıldı.
Erdoğan için şu ifadeler kullanıldı:
"İnançlı bir Müslüman ve sözünü sakınmayan bir eski futbolcu olan 56 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan 1994 yılında İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tanındı.
Bir zamanlar sokaklarında simit sattığı şehrin yöneticisi olan Erdoğan, hakkında açılan davalar dolayısıyla bu unvanını kaybetse de halkın gözündeki popülerliğini günden güne artırdı.
Erdoğan, İslamcı politikalar sürdürdükleri gerekçesiyle üç partinin kapanışına şahit oldu. Batı ve iş dünyası yanlısı partisi Ak Parti’yi ise 2001 yılında kurdu. İlk olarak 2003 yılında Başbakanlığa seçilen Erdoğan, dört yıl sonra yapılan seçimlerde de sandıktan lider çıktı.
Başbakanlığı’nın özellikle ikinci döneminde Müslüman dünyasının küresel sözcülüğüne soyunan Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilere karşın İsrail’i açık açık eleştirdi, Hamas’la müzakerelere girilmesi fikrini savundu ve ABD’nin İran’a yaptırımlarına karşı çıktı.
NATO’nun tek Müslüman üyesi, laik demokratik Türkiye’nin başbakanı Erdoğan, ülkesinin çevresindeki bir bölgeyi yeniden şekillendirebilecek bir lider."
Listede yer alan diğer liderler şöyle sıralanıyor:EN ETKİLİ 25 LİDER
Luiz Inácio Lula da Silva - Brezilya Devlet Başkanı
J.T. Wang - Acer Group CEO'su
Mike Mullen - ABD Genelkurmay Başkanı
Barack Obama - ABD Başkanı
Ron Bloom - Barack Obama'nın Sanayi Danışmanı
Yukio Hatoyama - Japonya Başbakanı
Dominique Strauss-Kahn - IMF Başkanı
Nancy Pelosi - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı
Sarah Palin - Alaska Valisi, 2008 seçimlerinin Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı Aday
Salam Fayyad - Filistin Yönetimi Başkanı
Jon Kyl - Arizona Eyaleti Senatörü
Glenn Beck -ABD'li sunucu ve yorumcu
Annise Parker - Houston Belediye Başkanı
Tidjane Thiam - Prudential CEO'su
Jenny Beth Martin - Çay Partisi Hareketi Koordinatörü
Christine Lagarde - Fransa Sanayi ve Çalışma Bakanı
Recep Tayyip Erdoğan - Türkiye Başbakanı
General Stanley McChrystal - ISAF komutanı
Manmohan Singh - Hindistan Başbakanı
Bo Xilai - Çin Komünist Partisi Sekreteri
Mark Carney - Kanada Merkez Bankası Başkanı
Carol Keehan - ABD Katolik Sağlık Birliği Başkanı
Şeyh Halife Bin Zayid El Nahyan - Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı
Robin Li -Çinli arama motoru Baidu'nun kurucusu
Scott Brown - Massachussetts SenatörüEN ETKİLİ 25 KAHRAMAN:
Bill Clinton
Kim Yu-Na
Mir Hüseyin Musevi
Ben Stiller
Temple Grandin
P. Namperumalsamy
Nay Phone Latt
Chen Shu-chu
Phil Mickelson
Didier Drogba
Graça Machel
Reem Al Numery
Sachin Tendulkar
Tristan Lecomte
Liya Kebede
Kiran Mazumdar-Shaw
Zahra Rahnavard
Jet Li
Serena Williams
Tony Travis
Karls Paul-Noel
Rahul Singh
Valentin Abe
Malalai Joya
Will AllenEN ETKİLİ 25 SANATÇI
Lady Gaga
Conan O'Brien
Kathryn Bigelow
Oprah Winfrey
Valery Gergiev
Robert Pattinson
Ashton Kutcher
Suzanne Collins
Taylor Swift
Neil Patrick Harris
Carlton Cuse ve Damon Lindelof
Prince
Lea Michele
Jerry Holkins ve Mike Krahulik
Simon Cowell
Neill Blomkamp
Elton John
Marc Jacobs
David Chang
Banksy
Chetan Bhagat
Sandra Bullock
Ricky Gervais
Han Han
James Cameron
EN ETKİLİ 25 DÜŞÜNÜR
Zaha Hadid
Elizabeth Warren
Douglas Schwartzentruber ve Larry Kwak
Michael Pollan
Atul Gawande
Jaron Lanier
Victor Pinchuk
Lee Kuan Yew
Deborah Gist
Kathleen Merrigan
Steve Jobs
Tim White
Lisa Jackson
Elon Musk
Edna Foa
Jaime Lerner
Paul Volcker
Amy Smith
Matt Berg
Amartya Sen
Michael Sherraden
Sanjit 'Bunker' Roy
Tim Westergren
David Boies ve Theodore Olson
Sonia Sotomayor