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Dünya

Time: Narsist doğuyoruz

Time dergisine göre hayatta kalmak için her insan bir çeşit narsizmle doğuyor. Bu durum yok olmazsa kişinin karakterine işliyor

28 Ağustos 2014 15:06

ABD’de yayımlanan haber dergisi Time son sayısında, çocuklarda ve yetişkinlerde Narsizmi masaya yatırdı. Buna göre her insan narsist doğuyor. Büyüdükçe değişen bu durum kalıcı olduğunda yetişkinlerde narsizm denilen kişilik bozukluğu ortaya çıkıyor. Küçük çocuklar doğaları gereği hayatta kalmak için bir çeşit narsizmle doğuyor.

 

Empati zamanla oluyor

 

Milliyet'te yer alan habere göre, Kansas Eyalet Üniversitesi’nden Psikiyatrist Mark Barnett’e göre bu onların ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyor. Bu sayede de hayatta kalabilecekleri bir ortam yaratıyor. Çocuklarda hayatta kalmaya yarayan bu mekanizmaya her ne kadar narsizm demek doğru olmasa da bu mekanizmaların büyüme evresinde yok olmamasıyla ortaya tam anlamıyla narisist bireyler çıkıyor. Bebeklerdeki en önemli kişilik özelliği olan empati yoksunluğu zamanla narsist kişilerin özelliği haline geliyor.

Ama sağlıklı insanlarda altıncı ayla beraber bu durum azalıyor ve ilk empati tohumları atılmaya başlıyor. Hem narsist kişiliklerde hem de bebeklerde bulunan bir diğer özelik ise ani tepkileri kontrol edememe olarak açıklanıyor. Bu özellik de yine doğuştan geliyor. Ancak StanfordÜniversitesi’nden psikiyatrist Walter Mishel’in 1960’lı yıllarda yaptığı araştırmalar ani tepkilerini kontrol edebilen çocukların ilerde sosyal hayatta daha başarılı olduklarını ortaya koyuyor.

Narsizmin önemli bir özelliği olan pişmanlık duymama yine bebekler ve yetişkinler arasındaki ortak özelliklerden. Bebek narsizminin sertleşip yetişkinlerdeki narsizme dönüşme sebebi ise tam olarak bilinmiyor.

 

Mezara kadar gidiyor!

 

Bazı araştırmacılar narsizmi, kendinden nefret eden ve düşük bir özsaygıya sahip olan kişilerin bir maske gibi kullandığını söylüyor. Bazıları ise narsizmin yetişkinlikte de ortaya çıkmasının sebebi olarak fazla hoşgörülü ebeveynleri gösteriyor. Eğer narsist kişi tedavi olmaya istekliyse terapi işe yarıyor. Ancak narsistlerin bir çoğu kişilik özelliklerinden kaynaklı olarak terapiyi kabul etmiyor ve bu özelliklerini mezara kadar götürebiliyor.

 

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