Time kapak yaptı: Cennet dünyayı nasıl değiştiriyor?

ABD’nin saygın dergilerinden Time ‘cennet’i kapağına taşıdı. Dergi ölüm sonrası yaşama inanmanın ‘pozitif düşünceyi artırarak dünyayı daha iyi bir yere dönüştürdüğünü ve değişen cennet inancını’ yazdı.

Milliyet'in haberine göre, ünlü araştırma firması Gallup, ABD halkı üzerinde yaptığı bir anket sonucunda bilim alanındaki gelişmelere rağmen halkın yüzde 85’inin cennete inandığını tespit etti. Buna göre dünyadan sonra bir hayat olduğu düşüncesi insanları yeryüzünde yaşanan toplumsal sorunlarla mücadele etmeye itiyor. Evsizlik, AIDS, kölelik gibi büyük sorunlar cennette inananlar tarafından büyük ölçüde önemseniyor. İnsanlar ölüm sonrası yaşam için iyilik yapmak üzere motive oluyor.

Piskopos John Gimenez, ‘Genç jenerasyonun cennet inancı sayesinde aktivist çalışmalar yürüttüğünü’ söylüyor. Ayrıca cennete inanmak insanlara yaşamla mücadelede büyük bir güç sağlıyor. Tüm bunların yanında cennet inancı toplumlar arasında değişmeye yüz tutuyor. İnsanlar dünyada sürdürülebilecek zengin bir yaşamı cennette de arıyor. Dergi, ‘ışıltılı bir Disney parkı gibi hayal edilen cennetten beklentilerin Cartier marka saatler gibi pahalı eşyalara, lüks bir yaşama dönüştüğünü’ belirtiyor

Time cennet dosyasında farklı dinlerin cennet beklentilerine de yer veriyor. İşte 5 dinin üyelerinin birbirinden farklı cennet beklentileri:

İSLAM: İslam dininde cennette ruhları birçok ödülün ve zevkin beklediğine inanılıyor.



BUDİZM: Budistler ölümden sonra yeniden doğulacağına inanıyor. Dinin inananları arzu ve egolarından kurtularak ulaşacakları Nirvana’dan sonra yeniden doğacaklarını düşünüyor.



HİNDUİZM: Hinduizm’de tanrının bir şekli olan Vişnu’nun evi olarak kabul edilen cennet Vaikuntha’da yaşadığı düşünülüyor. Hinduizm’de ruhun ölümsüzlüğüne inanılıyor. Ruhun, kişi iyi biri ise iki ateşin arasından geçerek cennete ulaşacağı düşünülüyor.



YAHUDİLİK: Yahudilikte öldükten sonra insanın dirileceğine inanılıyor. Ölüm sonrası dünya inancı kabul edilse de din çerçevesinde buna dair çok az bilgiye yer veriliyor.



HIRİSTİYANLIK: İnanç çerçevesinde cennette verilecek mükafatlara ilişkin bir bilgi yer almıyor. Ancak inananlar ölüm sonrasında sonsuza dek mutlu yaşayacaklarına inanıyor.