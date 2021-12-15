Time'ın ardından Financial Times da Elon Musk'ı 'Yılın Kişisi' seçti

Financial Times gazetesi Tesla ve SpaceX'in kurucu CEO'su Elon Musk'ı 'Yılın Kişisi' seçti.

Elon Musk, Time dergisinin ardından Financial Times tarafından da 2021 için 'Yılın Kişisi' unvanını aldı.

Tesla CEO'su Musk'ın otomobil endüstrisinde elektrikli araçlara doğru tarihi bir değişimi tetiklediği vurgulandı.

Ekim ayında Tesla'nın piyasa değeri bir trilyon doları aştı. Bir zay girişimcisi olan Musk ayrıca şirketi SpaceX ile birlikte Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi'yle (NASA) birlikte birçok proje yürüttü.