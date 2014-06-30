TIME: Harcamalarından dolayı Brezilya’yı baş ağrısı bekliyor

Brezilya’nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası'nda, statlar ve organizasyon için yapılan yüksek harcamalar, ülkeyi turnuva sonrası astronomik bir faturayı ödemek zorunda bırakabilir.

Amerikan Time dergisinde yer alan Andrew Zimbalist imzalı makaleye göre, Brezilya’nın “düzenlediği partinin” turnuvanın sonunda ülkeye maliyeti 15 - 20 milyar dolar arasında olacak.

Sports Business Journal’da yer alan bir araştırmaya atıfta bulunan yazara göre, Dünya kupası gelirlerinden FIFA kendi payını aldıktan sonra Brezilya’nın Dünya Kupası’ndan sağlayacağı gelir yalnızca 500 milyon dolar.

Ülkelerin Dünya Kupası için yaptığı harcamalar

2010’da Güney Afrika’da düzenlenen Dünya Kupası için ülke 6 milyar dolar harcadı. 2006’da Almanya, 1998’de Fransa ve 1994’te ABD ev sahipliği yaptıkları organizasyon için 1 milyar dolardan sınırını geçmeyen harcamalar yaptı. 2002 Dünya kupasına beraber ev sahipliği yapan Japonya ve Güney Kore’nin turnuva için yaptıkları harcamanın toplamı ise 7,5 milyar dolar.

Geçmişte düzenlenen organizasyonlara nazaran yüksek bir maliyet yükünün altına giren Brezilya için Zimbalist, gelir ve giderdeki bu uçurumu, “Bu gelirin çoğu ülkeye gelen turistlerin bıraktığı dövizler ve bana göre bu akıllıca bir denklem değil” ifadeleriyle eleştirdi.

FIFA’nın ev sahibi ülkeden talepleri

FIFA, Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak ülkelerden 8 tane modern stadyuma sahip olmasını şart koşuyor. Bu statların en az 40.00 kapasiteli olması, açılış maçının oynanacağı stadın en az 60.000 kişilik olması ve final mücadelesinin oynanacağı stadyumun 80.000 futbol severe ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip olması FIFA'nın başlıca talepleri arasında yer alıyor.

Makaleye göre, FIFA’nın 8 stadyum talep etmesine karşılık Brezilya’nın 12 stadyumla turnuvayı düzenlemesi Brezilya’nın bu denli yüksek maliyet yükünün altına girmesinin başlıca sebeplerinden biri. 2009 yılında Brezilya Futbol Federasyonu’nun statların modernizasyonu ve yeni yapılacak olanların toplam maliyetinin 1,1 miyar dolar olarak hesaplamasına atıfta bulunan yazar, an itibariyle Brezilya’nın turnuvada kullanılan statlar için harcadığı meblağın 4, 7 milyar dolar olmasına dikkat çekiyor.

Turnuva sonrası Stadyumların durumu

Bu denli yatırım yapılan stadyumların gereğinden fazla kapasiteye sahip olduğunu için Turnuva sonrası kullanışlı olmayacağını iddia eden yazar, Manaus’ta 325 milyon dolar harcanarak yapılan 42.000 kapasiteli stadı bu görüşüne örnek olarak gösteriyor. 325 milyon dolara mal olan stadın bulunduğu kentin futbol takımı Brezilya ikinci liginde mücadele ediyor ve bu takımın maçlarını ortalama 1.500 futbol sever takip ediyor.

70.000 kapasiteli Mane Garrincha stadyumunun maliyeti 900 milyon dolar, stadyumun bulunduğu şehirde mücadele veren iki tane birinci lig takımı var. Buna rağmen her iki takımda bugüne kadar ortalama 15.000 seyirciye oynadı.

“Sağlık hizmetlerinin, eğitimin ve toplu taşımanın sıkıntılı olduğu bir ülkede turnuva için bu kadar para harcandığı için protestoların gerçekleşmiş olması pekte şaşırtıcı değil” diyen Zimbalist, Dünya Kupası’nın birkaç hafta içinde biteceğine ve sonrasında ülkeye büyük bir maliyeti olacağını iddia ediyor. Ülkenin karşı karşıya kalacağı bu maliyet için yazarın sözleri oldukça manidar: Turnuva adına yapılan bu yüksek maliyetli partiden sonra Brezilya’yı sarhoşluk sonrası bir baş ağrısı bekliyor.