TIME dergisinden Özlem Türeci ve Uğur Şahin paylaşımı

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Yeni sayısında BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'i kapağına taşıyan TIME dergisi, 2020 yılına damgasını vuran iki önemli bilim insanı hakkında bir de Instagram paylaşımında bulundu.

Instagram paylaşımında Şahin ve Türeci'nin derginin yeni sayısı için çekilmiş fotoğraflarına yer veren TIME dergisi, Şahin'in henüz 2020'nin Ocak ayında Çin'de yayılan yeni virüsün bir pandemiye dönüşeceğini farkettiğini söylediğini aktardı.

Dergiye göre Şahin, yılın ilk aylarında Türeci ile aşı çalışmalarına başladıktan sonra Pfizer'deki bağlantısını aradı. Bir yıldan kısa sürede Pfizer/BioNTech aşısı Koronavirüs'e karşı geliştirilen ilk mRNA aşısı oldu.

TIME, Şahin ve Türeci'nin Koronavirüs aşılarının başarısıyla Almanya'nın en zengin çiftlerinden biri haline geldiğine dikkat çekerken, söylenenlere göre hâlâ mütevazı bir apartmanda yaşadıklarını ve işe bisikletle gelip gittiklerini aktardı.