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Dünya

Time dergisi muhabiri, Donald Trump'ın korumaları tarafından darp edildi

Miting alanından çıkarılan Christopher Morris ise Trump'tan ve güvenlik görevlisinden şikayetçi olacağını aktardı

01 Mart 2016 14:57

Time dergisi foto muhabiri Christopher Morris, Donald Trump'ın mitingi sırasında korumalar tarafından darp edildi. Karşılık veren Morris'in kavga anları saniye saniye görüntülendi. Kavga, Trump'ın korumalarının Trump'ı protesto etmek için gelenlere 'fazla yaklaştığı' gerekçesiyle Morris'i iteklemesiyle çıktı.

OdaTV'nin haberine göre; olay ABD'de Cumhuriyetçi başkan aday adaylarından Donald Trump'ın Virginia mitinginde gerçekleşti. Morris, Trump'ı protesto etmek için alana gelen göstericilere doğru yönelince Trump'ın koruması da sert bir şekilde müdahale etti. Orada bulunan diğer gazeteciler tarafından çekilen birden fazla görüntüde özel güvenlik görevlisi Morris'in boğazını sert bir şekilde sıkıp yere fırlatıyor ve yerde tekme atıyor. Morris de aynı şekilde karşılık veriyor.

Bu olay üzerine miting alanından çıkarılan foto muhabiri Christopher Morris ise Trump'tan ve güvenlik görevlisinden şikayetçi olacağını aktardı.

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