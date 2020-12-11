Time dergisi, Biden ve Harris'i 'Yılın Kişisi' seçti

Time dergisi bu yıl ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden ve başkan yardımcısı Kamala Harris'i 'Yılın Kişisi' seçti. İkilinin yer aldı kapakta "ABD'nin hikayesini değiştirmek" ifadesi yer aldı.

ABD'de haftalık yayın yapan Time dergisinin 1927'den beri her yıl geleneksel olarak açıkladığı 'Yılın Kişisi' unvanı bu yıl ülkenin seçilmiş başkanı Joe Biden ve yardımcısı olarak seçtiği Kamala Harris oldu.

TIME dergisinden 'Yılın Kişisi'ni seçmenin zor olduğu ama bu yıl bu kararın her zamankinden daha zor alındığını belirtilen açıklamada "Tahminler bizi yanıltabilir ama tarihçiler 2020'ye birçok açıdan kritik bir dönüm noktası olarak bakacak gibi duruyor" ifadesi kullanıldı.