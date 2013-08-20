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Çevre

TIME dergisi arı ölümlerini kapağına taşıdı

Bilim insanları arı kovanlarının azalması ya da ölmesi olaylarını Koloni Çöküş Bozukluğu (Colony Collapse Disorder) şeklinde tanımlıyor

20 Ağustos 2013 19:39

Dünya çapında arı ölümlerinin artması üzerine TIME dergisi arıları kapağına taşıdı.

Fizikçi Albert Einstein'ın, "Eğer yeryüzünden kaybolurlarsa, insanın sadece 4 yıl ömrü kalır" önermesi etrafında şekillenen dünyanın geleceğine ilişkin tartışmalara yol açan arı ölümlerini TIME dergisi kapağına taşındı. Polenleri taşıyarak ağaçların döllenmesine yardımcı olması sebebiyle "tarım sistemini bir arada tutan tutkal" olarak tanımlanan arıların ölüm sebebi ise bilimsel olarak açıklanabilmiş değil.

TIME dergisinde yer alan habere göre, bilim insanları arı kovanlarının azalması ya da ölmesi olaylarını Koloni Çöküş Bozukluğu (Colony Collapse Disorder) şeklinde tanımlıyor.

Haberde arı ölümlerine sebep olarak tarım ilaçlarına ve mikroskobik pirelere işaret edillirken, tek tip tarımsal ürün yetiştirilmesinin de etkili olduğu belirtiliyor. Buğday ve mısır gibi arılara beslenmek için az sayıda polen sağlayan bitkilere odaklı tarımcılığın arıların açlıktan ölmesine sebep olduğu belirtiliyor.

Haberde yer yıl 100,000 türün soyunun tükendiğine işaret edilirken, arıların ölümünün gezegen çapında etkileri olacağı belirtiliyor.

 

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