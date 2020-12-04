Time dergisi, 15 yaşındaki mucit Gitanjali Rao'yu "Yılın Çocuğu" seçti

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Time dergisi 15 yaşındaki bilim insanı ve mucit Gitanjali Rao'yu "Yılın Çocuğu" seçti.

The Guardian'ın aktardığına göre, ABD'nin Colorado eyaletinden 15 yaşındaki Gitanjali Rao, içme suyunu tespit eden araçtan siber zorbalığı tespit eden telefon uygulamasına kadar pek çok farklı alanda çeşitli yeni teknolojiler icat etti.

Time dergisi Rao'yu "Yılın Çocuğu" ilan etti. Rao, hayalinin "Dünyanın problemlerini çözmek" olduğunu söyledi.

Gitanjali Rao, ABD içinde 5 bin aday arasından seçildi. Jüride komedyen ve sunucu Trevor Noah da yer aldı.

Oyuncu Angeline Jolie ile bir söyleşi yapan Rao "Tipik bir bilim insanına benzemiyorum. Televizyonlarda görülen bilim insanları beyaz yaşlı erkekler oluyor"

Geçen yıl 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilen en genç insan olmuştu.