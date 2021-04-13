TIME, Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini duyurdu

Dünyaca ünlü TIME dergisi BTC satın alacak ve kullanıcılar BTC ile dergiye abone olabilecek.

TIME Magazine, 12 Nisan’da Grayscale CEO'su Michael Sonnenshein’ın açıklandığı üzere, Bitcoin’i benimseme konusunda tarihi bir adım attı. Sonnenshein, TIME dergisininin Bitcoin’e yönelik bir dizi girişimde bulunduğunu aktardı.

Sonnenshein yaptığı açıklamada TIME’ın öncelikle bu yaz yayınlanacak bir dizi eğitici içerikli kripto para videosunu yayınlamak için Grayscale ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Bununla birlikte TIME bilançosunda rezerv para birimi olarak Bitcoin tutacak ve bu sayede MicroStrategy, Tesla gibi rezerv para olarak BTC tutan dev şirketlerin arasında katılacak.

Son olarak 2019 yılının Temmuz ayından bu yana TIME Başkanı olarak görev yapan Keith Grossman'a Bitcoin ile ödeme yapılacak.

TIME dergisi, Bitcoin’i yakından tanıyan yeni bir CFO işe aldıklarını ve bundan sonra TIME abonelikleri için Bitcoin’le ödeme kabul edeceklerini duyurdu.