Bebekler kaç yaşına kadar emmelidir?

ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan Jamie Lynne Grumet “Time” dergisinin kapağına üç yaşındaki oğlunu emzirirken verdiği pozla yer aldı.

Grumet dergiye verdiği röportajında üç ve beş yaşlarındaki oğullarını hala emzirdiğini ve çocuklarını“Doğal Ebeveynlik” metoduyla yetiştirdiğini söyledi.

26 yaşındaki Grumet uyguladığı metodun yanlış olduğunu düşünen bir çok kadın tarafından eleştirildi.

ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan Jamie Lynne Grumet “Time” dergisinin kapağına üç yaşındaki oğlunu emzirirken verdiği pozla yer aldı.

Grumet dergiye verdiği röportajında üç ve beş yaşlarındaki oğullarını hala emzirdiğini ve çocuklarını“Doğal Ebeveynlik” metoduyla yetiştirdiğini söyledi.

26 yaşındaki Grumet uyguladığı metodun yanlış olduğunu düşünen bir çok kadın tarafından eleştirildi.

'6 yaşına kadar süt emdiğim için özgüveni yüksek bir çocuktum'

Annesinin kendisini 6 yaşına kadar emzirdiğini belirten Grumet bunun daha sonraki yıllarda hayatında çok olumlu izler bıraktığını söyledi. Grumet şöyle konuştu:

“Annemden süt emdiğimi hatırlıyorum. Annemi kucaklıyormuşum gibi hissediyordum. Sevildiğimi fazlasıyla hissediyordum. Çocukken kendime çok güvenirdim. Bu güvenin yaşadığım bu duygulardan kaynaklandığına eminim.”

Şimdi üç yaşında olan oğlu Samuel’i evlat edindiğini söyleyen Grumet annesinin kendisine uyguladığı yöntemi Samuel’e uygulayarak onda benzer güven duyguları yaratmayı hedeflediğini belirtti.

Çocuklarına süt vermenin biyolojik olarak normal bir olgu olduğunu düşündüğünü söyleyen Grumet sözlerine şöyle devam etti:

“Bazı insanlar beni çocuk kurumlarına haber vermekle tehdit ediyor. Çocuklarımı taciz ettiğimi düşünüyorlar. Bu metodu ne kadar çok kişi görürse zamanla normal bir olay olarak algılanmaya başlayacaktır.

“Geleneksel Ebeveynlik” ile “Doğal Ebeveynlik” ekolleri arasında bir savaş var sanki. Ben bunu engellemek istiyorum. Bunlar rakip takımlar değil.”

Emzirme istatikleri

Dünya Sağlık Örgütü emzirmenin 2 yaşına kadar olmasını tavsiye ediyor. Bu sınır 2 yaşın üzerine de çıkabiliyor.

ABD’deki annelerin bir çoğu Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sürece uyamıyor.

ABD’de bulunan “Hastalık Kontrolü” merkezinin verilerine göre annelerin %75’i çocuklarını doğar doğmaz emzirmeye başlıyor. Fakat bunların sadece %44’ü 6. Aya kadar emzirmeye devam edebiliyor.