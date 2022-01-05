TIME'a göre Türkiye, 2022'nin en büyük 10 küresel riskinden biri: "Erdoğan, ülkenin uluslararası saygınlığını daha da dibe çekecek"

T24 Dış Haberler

ABD'nin köklü yayınlarından TIME dergisi, Türkiye'yi 2022'nin en büyük küresel risk başlıklarından biri olarak seçti.

TIME'ın dış politika yazarı ve genel editörü Ian Bremmer, Türkiye'yi '2022'nin En Büyük 10 Küresel Riski' listesinde 10. sıraya koydu.

Bremmer, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'teki seçimlerden önce eriyen anketleri tersine çevirmek için Türkiye'nin ekonomisi ve uluslararası saygınlığını yeni diplere indirecek" yazdı.

Listenin Türkiye ile ilgili bölümünde, "İşsizlik ve enflasyon yüksek, Lira daha zayıf ve istikrarsız; ancak Erdoğan geleneksel ekonomi yönetimini reddetti" denildi. TIME, "Erdoğan'ın ekonomik krizden seçmenin dikkatini uzaklaştırmak için daha kavgacı bir dış politika izleyeceği" değerlendirmesinde bulundu.

Bremmer, "Olası gözükmese de 2022'de erken seçim yapılırsa, tüm riskler daha da büyüyecek" yazdı.

TIME'a göre 2022'nin en büyük 10 küresel riski şöyle:

1- 0 Covid yok

2-Teknolojk olarak kutuplaşmış dünya

3- ABD ara seçimleri

4- Çin'in iç politikası

5- Rusya

6- İran

7- Yeşil için iki adım ileri, bir adım geri atılması

8- İktidar boşluğu yaşayan ülkeler

9- Kültür savaşını kaybeden şirketler

10- Türkiye