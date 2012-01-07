-TİM, ihracatçılara yeni anayasayı anket ile soracak İSTANBUL (A.A) - 07.01.2012 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Anayasa Mahkemesi eski raportörü Doç. Dr. Osman Can moderatörlüğünde iş dünyasının görüşlerini, katkılarını ve beklentilerini yansıtacak yeni anayasa süreci ile ilgili çalışmalara başladı. TİM'den yapılan açıklamaya göre, 50 bin üyesine aktif bir şekilde yeni anayasa konusunda görüşlerini belirtmesi için www.tim.org.tr web sitesinden geniş kapsamlı bir anket açan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 10 Ocak salı günü konuyla ilgili İstanbul'da basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıda, Doç. Dr. Osman Can da yeni anayasa sürecine yönelik anket uygulaması ile ilgili bilgi verecek.