TİM: İhracatçı birlikleri çalışmalarını mevcut durumlarıyla sürdürecek

İstanbul, 19 Ekim (DHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birliklerinin \"üyelerine daha etkin hizmet verebilmesi ve sektörel ayrımların daha net yapılması için\" hazırlanan taslak çalışmaya \"ihtiyaç olmadığına\" karar verdi.

TİM\'den yapılan açıklamada, \"ihracatçı birlikleri çalışmalarını mevcut durumlarıyla sürdürecekleri\" belirtildi ve şöyle denildi:

\"İhracatçı Birliklerinin sektörel yapılanmasının yeniden düzenlenmesini içeren bu çalışma; TİM Yönetim Kurulu, Sektörler Konseyi ve Birliklerimizin Yönetim Kurulu Başkanlarının görüş ve değerlendirmelerine sunuldu.

\"Ardından, Birliklerimizin Yönetim Kurulu Başkanlarının hazır bulundukları toplantıda ve Meclisimizin yönetim organlarında tüm boyutlarıyla detaylı bir şekilde değerlendirildi.

\"Yapılan istişareler ve Birliklerimizden aldığımız geribildirimler sonucunda da, TİM Yönetim Kurulunun 19 Ekim 2017 yapılan toplantısında, bu çalışmaya ihtiyaç olmadığına karar verildi.

\"TİM olarak, Meclisimiz ve Birliklerimizin mevcut dinamikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, ihracatçılarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek adına gerekli çalışmaların devam edeceğini bildirir, bu süreçteki katkılarından ötürü tüm İhracatçı Birliklerine ve Başkanlarımıza teşekkür ederiz.\"