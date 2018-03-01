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Ekonomi

TİM: İhracat Şubat ayında yüzde 14.8 arttı

İstanbul, 1 Mart (DHA) – Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Şubat ayı ihracatı yüzde 14

01 Mart 2018 13:31

İstanbul, 1 Mart (DHA) – Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Şubat ayı ihracatı yüzde 14.8 artarak 12 milyar 889 milyon dolara yükseldi.

İhracat 2018’in ilk iki ayında yüzde 12.8 artışla 25 milyar 346 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat ise yüzde 11.1 artışla 159 milyar 27 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracat rakamları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, \"Değer bazında ihracat yüzde 14.8 arttı. Yani aynı malı, daha yüksek fiyattan ihraç ettik” dedi ve ekledi:

\"Ocak ayında Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci ile birlikte Ankara’da gerçekleştirdiğimiz toplantıda, bu yılı İhracatta Rekorlar Yılı ilan etmiştik. OVP’deki 169 milyar doları aşacağımızı, 170 milyar doların üzerine çıkacağımızı belirtmiştik. İlk iki aylık veriler, hedeflerimize sapmadan ilerlediğimizi ortaya koyuyor. Kalan aylarda da bu başarının artarak devam etmesini bekliyoruz.\"

İhracatın Ocak ayında yüzde 10.7 artışla 12.5 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Büyükekşi, “Şubat ayında da yüzde 14.8’lik bir artış yakaladık. Artık ihracatımız artacak mı artmayacak mı diye değil, artış tek haneli mi çift haneli mi olacak diye düşünüyoruz” diye ekledi. (Fotoğraflı)

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